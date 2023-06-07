El País узнала о планах ЕС взимать до €22 тыс. за отказ принять беженца

El País: ЕС предложил взимать до €22 тыс. за каждого беженца со стран, не принимающих их

Страны ЕС, которые отказываются принимать беженцев, могут обязать делать взнос за каждого человека. Таким образом в объединении хотят ослабить нагрузку на приграничные страны

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Страны Евросоюза обсуждают возможность введения нового регламента о предоставлении убежища, который обяжет членов ЕС, которые отказываются принимать беженцев, делать взносы в общую финансовую корзину, со ссылкой на проект документа сообщила El País.

Документ представила Швеция, которая председательствует в Совете ЕС. По словам источников издания, взнос может составить от €10 тыс. до €22 тыс. за каждого непринятого беженца.

Как следует из документа, Еврокомиссия будет рассчитывать сумму взноса с учетом числа прибывающих беженцев, населения и ВВП каждой страны. Вклад может быть финансовым, а в отдельных случаях материальным — в виде технических или логистических средств для контроля миграции. К примеру, страны могут передать вертолеты или дроны для охраны границ, различное снаряжение или униформу.

Как пишет El País, по действующим правилам ЕС, которые показали свою нежизнеспособность во время миграционного кризиса 2015 года, вызванного в первую очередь войной в Сирии, наибольшее бремя несут приграничные страны. В итоге первая волна прибывающих в ЕС через Средиземное море приходится на Италию, Грецию, Испанию и Мальту. Теперь же Евросоюз хочет создать новую систему «обязательной, но гибкой солидарности», говорят источники издания.

Между тем регламент сталкивает с серьезными препятствиями, пишет газета. По ее информации, Польша и Венгрия выступают против. Она не хотят ни принимать лиц, которые ищут убежища, ни вносить вклады за непринятых беженцев.

Вопрос о распределении беженцев в Евросоюзе вновь стал острым после начала военной операции России на Украине. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на вторую половину мая, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 8,2 млн человек, из них 5,1 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего украинских беженцев приняли в ЕС Польша (1,6 млн), Германия (945 тыс.) и Чехия (520 тыс.).

В феврале министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала к более справедливому распределению беженцев в странах Евросоюза. При этом она подчеркнула, что речи об установлении какого-либо лимита на прием беженцев не идет.