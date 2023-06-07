El País узнала о планах ЕС взимать до €22 тыс. за отказ принять беженца

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске Политика, 14:16
В Херсоне после разрушения плотины затопило храм УПЦ Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Крупный маркетмейкер вывел с Coinbase и Binance активы почти на $70 млн Крипто, 14:14
В белгородском селе обстрелом повредило 11 тракторов Политика, 14:12
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:11
Минобороны обвинило Киев в подрыве аммиакопровода в Харьковской области Политика, 14:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил об обстреле Шебекино из «Града» Политика, 14:05
Голые — вон: как три зумера сделали $65 млн на «OnlyFans без обнаженки» Pro, 14:00
Путин допустил рост ВВП на 1–2% в 2023 году Политика, 13:54
Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града» Политика, 13:49
Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль с угнанного автомобиля Спорт, 13:44
540 тыс. кв. м жилья по программе реновации построят на месте «Черкизона» Недвижимость, 13:43
Российских гребцов допустили на международные соревнования Спорт, 13:43
Политика ,  
0 

El País узнала о планах ЕС взимать до €22 тыс. за отказ принять беженца

El País: ЕС предложил взимать до €22 тыс. за каждого беженца со стран, не принимающих их
Страны ЕС, которые отказываются принимать беженцев, могут обязать делать взнос за каждого человека. Таким образом в объединении хотят ослабить нагрузку на приграничные страны
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Страны Евросоюза обсуждают возможность введения нового регламента о предоставлении убежища, который обяжет членов ЕС, которые отказываются принимать беженцев, делать взносы в общую финансовую корзину, со ссылкой на проект документа сообщила El País.

Документ представила Швеция, которая председательствует в Совете ЕС. По словам источников издания, взнос может составить от €10 тыс. до €22 тыс. за каждого непринятого беженца.

Как следует из документа, Еврокомиссия будет рассчитывать сумму взноса с учетом числа прибывающих беженцев, населения и ВВП каждой страны. Вклад может быть финансовым, а в отдельных случаях материальным — в виде технических или логистических средств для контроля миграции. К примеру, страны могут передать вертолеты или дроны для охраны границ, различное снаряжение или униформу.

Как пишет El País, по действующим правилам ЕС, которые показали свою нежизнеспособность во время миграционного кризиса 2015 года, вызванного в первую очередь войной в Сирии, наибольшее бремя несут приграничные страны. В итоге первая волна прибывающих в ЕС через Средиземное море приходится на Италию, Грецию, Испанию и Мальту. Теперь же Евросоюз хочет создать новую систему «обязательной, но гибкой солидарности», говорят источники издания.

Между тем регламент сталкивает с серьезными препятствиями, пишет газета. По ее информации, Польша и Венгрия выступают против. Она не хотят ни принимать лиц, которые ищут убежища, ни вносить вклады за непринятых беженцев.

Вопрос о распределении беженцев в Евросоюзе вновь стал острым после начала военной операции России на Украине. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на вторую половину мая, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 8,2 млн человек, из них 5,1 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего украинских беженцев приняли в ЕС Польша (1,6 млн), Германия (945 тыс.) и Чехия (520 тыс.).

Читайте на РБК Pro
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
«Мы созданы есть мясо»: как инвестор Наваль Равикант следит за здоровьем
Как искать друзей во взрослом возрасте — советы психолога
Ошибки мышления: почему вы до сих пор работаете там, где не нравится

В феврале министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала к более справедливому распределению беженцев в странах Евросоюза. При этом она подчеркнула, что речи об установлении какого-либо лимита на прием беженцев не идет.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
беженцы ЕС
Материалы по теме
Украинские беженцы составили 5% населения Черногории
Политика
В Шотландии обвинили власти в «предательстве» беженцев с Украины
Политика
Восточная Европа начала сокращать экономическую помощь беженцам с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter