Курский губернатор заявил о развертывании рубежей радиоэлектронной борьбы

Курский губернатор Старовойт: в регионе развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы с БПЛА

На фоне увеличения использования беспилотников со стороны Украины, в Курской области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы и закупили «в достаточном количестве» противодроновые ружья, сообщил Старовойт

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Курской области в связи с увеличением интенсивности использования беспилотников со стороны Украины развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании областного правительства.

«У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области среди прочих приграничных регионов регулярно сообщали об атаках с украинской стороны.

1 июня жители села Гоголевка в Суджанском районе остались без света из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника.

4 июня Старовойт рассказал о сбитом над городом Суджа украинском дроне. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.

В Курской области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.