Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Глава «Абрау-Дюрсо» рассказал о «дауншифтинге» цен на российские вина Бизнес, 11:58
Курский губернатор заявил о развертывании рубежей радиоэлектронной борьбы Политика, 11:50
В Индии обрушился четырехполосный мост через Ганг. Видео Общество, 11:45
Украинский министр заявил о непригодности половины бомбоубежищ в Киеве Политика, 11:45
Гладков сообщил о 611 попаданиях в Шебекинском округе за сутки Политика, 11:42
Все устали, а результата нет: что делать с повышенной тревогой в команде Pro, 11:42
Трусову и Щербакову не включили в состав сборной России на сезон Спорт, 11:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Футуролог — об успешных и провальных инвестиционных стратегиях Стиль, 11:36
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:26
Власти Москвы согласовали возведение семи спортобъектов с начала года Город, 11:24
Роспотребнадзор начал изымать сидр после смертей в Ульяновской области Общество, 11:23
В Bloomberg узнали о возможном преемнике главы Binance Чанпэна Чжао Крипто, 11:22
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 11:20
Видео слез Ибрагимовича после объявления о завершении карьеры Спорт, 11:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор заявил о развертывании рубежей радиоэлектронной борьбы

Курский губернатор Старовойт: в регионе развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы с БПЛА
На фоне увеличения использования беспилотников со стороны Украины, в Курской области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы и закупили «в достаточном количестве» противодроновые ружья, сообщил Старовойт
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Курской области в связи с увеличением интенсивности использования беспилотников со стороны Украины развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании областного правительства.

«У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области среди прочих приграничных регионов регулярно сообщали об атаках с украинской стороны.

1 июня жители села Гоголевка в Суджанском районе остались без света из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника.

4 июня Старовойт рассказал о сбитом над городом Суджа украинском дроне. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.

В Курской области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.

Читайте на РБК Pro
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область беспилотники радиоэлектронные технологии Роман Старовойт
Материалы по теме
Старовойт сообщил о повреждениях от атаки беспилотников ВСУ в Курске
Политика
Рядом с Курском сбили несколько беспилотников
Политика
Беспилотник сбросил бомбу на электроподстанцию в курском селе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter