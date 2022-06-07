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Политика ,  
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Постпред России заявил, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Россия не будет ассоциировать себя с резолюцией по Ирану в случае ее принятия на текущей сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем Telegram-канале.

«Становится все более очевидным, что намерение западных участников венских переговоров принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД. Россия ни в коем случае не будет ассоциировать себя с такой резолюцией», — написал он.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет представил документы, в которых утверждается, что Иран обманул МАГАТЭ. Израиль обвиняет Тегеран в попытках скрыть положение дел в своей ядерной программе. В связи с этим было инициировано рассмотрение резолюции на заседании Совета управляющих агентства, которое проходит в Вене с 6 по 10 июня.

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Международное агентство по атомной энергии (Вена, Австрия)

США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в котором договорились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. СВПД предполагал, в частности, ограничение обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.

В 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в нарушении соглашения. После этого Тегеран решил повысить уровень обогащения урана, а также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ.

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В сентябре 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вернуться к соблюдению ядерной сделки с Тегераном, если тот пойдет на аналогичные шаги. В марте американский Госдепартамент заявил, что переговоры по этому вопросу близки к финишной прямой, но нерешенными остаются самые сложные вопросы.

В апреле иранские парламентарии выдвинули президенту Ибрахиму Раиси условия возобновления ядерного соглашения. В их числе отказ США от введения новых санкций против Ирана и снятие ограничений на экспорт нефти из Ирана, одобренные американским конгрессом юридические гарантии того, что Вашингтон не выйдет из договоренностей.

Теги
Вена Иран МАГАТЭ ядерная сделка
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