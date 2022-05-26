WSJ узнала о доступе Ирана к документам МАГАТЭ о своей ядерной программе

Полученные Ираном документы атомного агентства помогли ему скрывать свою работу над ядерным оружием, пишет WSJ. По данным издания, инструкции на основе них получал и один из «отцов» ядерной программы Ирана Фахризаде

Международное агентство по атомной энергии (Вена, Австрия) (Фото: Florian Schroetter / AP)

Иран около 20 лет назад получил доступ к секретным отчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и распространил их среди своих высокопоставленных чиновников, что помогло скрывать работу над ядерным оружием. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников разведки ближневосточных стран и оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Издание указывает, что документы МАГАТЭ и сопроводительные записи на фарси свидетельствуют о тактиках, которые Иран применял по отношению к агентству, которое должно было следить за выполнением страной условий «ядерной сделки». Источники газеты сообщили, что документы циркулировали среди высокопоставленных иранских военных, членов правительства и чиновников, занимающихся ядерной программой. В то время МАГАТЭ расследовало данные о работе Ирана над ядерным оружием.

В одной из записей на фарси, адресованной высокопоставленным чиновником одному из «отцов иранской ядерной программы» Мохсену Фахризаде (убит в 2020 году), говорится, что тот должен придумать сценарий, объясняющий, почему были изменены регистрационные данные компании, которая работала на урановом руднике. В документах также отмечается, что МАГАТЭ должна будет установить правильность корпоративных документов, в связи с этим Фахризаде посоветовали «поспешить».

Несколько документов свидетельствуют, что иранская компания Kimia Maadan (в отчете МАГАТЭ 2011 года говорится, что некоторые члены организации считали ее компанией для прикрытия операций по секретному ядерному проекту «Амад») прекратила работу в 2001 году, однако чиновникам Тегерана велели изменить дату ликвидации в корпоративных документах на май 2003 года. Собеседники издания заявили, что это помогло поддержать утверждение Тегерана, что работы на урановом руднике были гражданскими и не связанны с ядерной программой. Газета приводит и другие примеры полученных документов МАГАТЭ с приписками от иранских чиновников.

Газета отмечает, что документы атомного агентства, к которым получил доступ Тегеран, были среди 10 тыс. документов и файлов, которые в 2018 году обнаружила израильская разведка. Тель-Авив направил их разведке США и частично показал независимым экспертам. Газета указала, что получила доступ к документам, которые не раскрывались публично.

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США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в котором договорились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. СВПД предполагал, в частности, ограничение обогащения урана и доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ко всем ядерным объектам в стране. В 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в нарушении соглашения. После этого Тегеран решил повысить уровень обогащения урана

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вернуться к соблюдению ядерной сделки с Тегераном, если тот пойдет на аналогичные шаги. В марте американский Госдепартамент заявил, что переговоры по этому вопросу близки к финишной прямой, но нерешенными остаются самые сложные вопросы.

В апреле иранские парламентарии выдвинули президенту Ибрахиму Раиси условия возобновления ядерного соглашения. В их числе отказ США от введения новых санкций против Ирана и снятие ограничений на экспорт нефти из Ирана, одобренные американским конгрессом юридические гарантии того, что Вашингтон не выйдет из договоренностей.