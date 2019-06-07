Президент Болгарии заявил о желающих влезть на место дирижера странах

Болгарский лидер сравнил мировую политику с игрой в оркестре. Многие хотят занять в этом коллективе место дирижера, считает он. Однако «от гармонии» они, уверен Румен Радев, далеки. «Нам нужно уменьшить децибелы», — призвал он

Румен Радев (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Президент Болгарии Румен Радев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), призвал мировых политических деятелей, соревнуясь за лидерство друг с другом, «уменьшить децибелы». Трансляцию мероприятия вел РБК.

Политическую ситуацию в мире глава государства сравнил с оркестром. Сейчас, полагает болгарский президент, «постоянно растет число желающих занять дирижерское место в мировом оркестре». Но каждый из этих политиков, считает Радев, «приходит со своей партитурой, часто даже не поздоровавшись с оркестрантами».

Для устойчивого развития человечества необходимо «описать четкие правила о нотных линиях и самих нотах», уверен президент Болгарии. Это, по его мнению, позволит политикам по всему миру «писать вместе музыку, учитывая специфику каждого отдельного инструмента в оркестре».

Единственной площадкой для подобной деятельности, уверен Радев, является ООН. Он призвал уважать эту организацию и ее механизмы.