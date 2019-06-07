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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Президент Болгарии заявил о желающих влезть на место дирижера странах
Болгарский лидер сравнил мировую политику с игрой в оркестре. Многие хотят занять в этом коллективе место дирижера, считает он. Однако «от гармонии» они, уверен Румен Радев, далеки. «Нам нужно уменьшить децибелы», — призвал он
Румен Радев (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Президент Болгарии Румен Радев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), призвал мировых политических деятелей, соревнуясь за лидерство друг с другом, «уменьшить децибелы». Трансляцию мероприятия вел РБК.

Политическую ситуацию в мире глава государства сравнил с оркестром. Сейчас, полагает болгарский президент, «постоянно растет число желающих занять дирижерское место в мировом оркестре». Но каждый из этих политиков, считает Радев, «приходит со своей партитурой, часто даже не поздоровавшись с оркестрантами».

Для устойчивого развития человечества необходимо «описать четкие правила о нотных линиях и самих нотах», уверен президент Болгарии. Это, по его мнению, позволит политикам по всему миру «писать вместе музыку, учитывая специфику каждого отдельного инструмента в оркестре».

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Иностранные гости ПМЭФ-2019. Фоторепортаж

Единственной площадкой для подобной деятельности, уверен Радев, является ООН. Он призвал уважать эту организацию и ее механизмы.

Политика
Пленарное заседание ПМЭФ-2019 с участием Путина. Прямой эфир

Радев не первый политик, который на ПМЭФе указал на кризис мировой политики. О том, что его также переживает нынешняя модель мировых экономических отношений, также заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал, выступая на пленарном заседании форума перед болгарским лидером.

Формально в последнее время, заметил он, глобальная экономика растет. Однако несмотря на это, уверен Путин, главам государств «необходимо откровенно признать: <...> существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе».

Этому, считает президент России, способствовало в том числе формирование после холодной войны «доминирующей модели развития» мировой экономики, которая была основана на западной традиции; мировой кризис 2008–2009 годов, разобраться с которым, по мнению президента России, «до конца» не удалось; а также санкции, торговые войны и то, что глобальная торговля перестала быть «безусловным двигателем мировой экономики».

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Болгария, ООН
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Иностранные гости ПМЭФ-2019. Фоторепортаж
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Пленарное заседание ПМЭФ-2019 с участием Путина. Прямой эфир
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