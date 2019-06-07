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Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
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прогноз QBF к 31.12.19
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BRENT $75
(+24,07%)
прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367
(+5,64%)
прогноз Barclays Capital к 07.05.20
Купить
Золото $1 400
(+4,56%)
прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115
(+9,14%)
прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20
Купить
China Mobile $80
(+77,03%)
прогноз QBF к 31.12.19
Купить
BRENT $75
(+24,07%)
прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367
(+5,64%)
прогноз Barclays Capital к 07.05.20
Купить
Золото $1 400
(+4,56%)
прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04
(-0,19)
Quote, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26
(-0,01)
Quote, 12:32
Миллер в разговоре с Бойко и Медведчуком предложил Украине скидку на газ
Экономика, 14:31
Менеджер Алибасова опроверг искусственную вентиляцию легких у продюсера
Общество, 14:29
Как бизнесу превратить устойчивое развитие в прибыль
Партнерский материал, 14:28
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В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая
Общество, 14:27
Правительство изучит идею Кудрина о «регуляторной гильотине» для ФНС и ЦБ
Экономика, 14:19
Совбез выступил против освобождения частот Минобороны и ФСО для 5G
Технологии и медиа, 14:18
США обвинили российский корабль в опасном маневре в Тихом океане
Политика, 14:14
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2019. Прямой эфир
Политика, 14:11
Тиньков предложил основателю «Яндекса» создать объединенную компанию
Бизнес, 14:10
ВЭБ и Ротенберг создадут крупнейшего инфраструктурного подрядчика
Бизнес, 14:06
Минобороны Украины сообщило об обострении ситуации в Донбассе
Общество, 14:06
Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки
РБК Стиль и HUAWEI, 14:01
Экс-начальник Рауля Арашукова заявил об отсутствии вопросов от следствия
Общество, 14:00
Черчесов назвал сроки восстановления Газинского после травмы
Спорт, 13:54
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www.adv.rbc.ru
Политика
,
14:11
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2019. Прямой эфир
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. РБК ведет прямую трансляцию
Теги:
ПМЭФ-2019
, Владимир Путин
, Бизнес
, видео РБК
, деньги
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