Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.

Отмечается, что отряд кораблей возглавил гвардейский ракетный крейсер «Варяг». На подходе к Циндао на крейсере дали 21 артиллерийский залп Салюта наций, подразделения Народно-освободительной армии Китая также поприветствовали российские корабли, после чего состоялась торжественная церемония встречи.

В отряд, помимо крейсера «Варяг», входят корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц», «Ослябя», корвет «Совершенный», спасательное судно «Игорь Белоусов» и средний морской танкер «Иркут».

По данным Минобороны, ежегодные российско-китайские учения пройдут в конце апреля — начале мая.

Ранее стало известно, что два корабля Тихоокеанского флота ВМС США прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. В заявлении флота отмечалось, что это демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.