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Политика ,  
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«Альтернатива для Германии» заявила о нападении на лидера партии

Лидер «Альтернативы для Германии» попал в больницу после инцидента на митинге
Сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу увезли на скорой в больницу. В партии заявили, что на него напали, предположительно, уколов шприцем. В полиции не привели деталей случившегося
Тино Хрупалла (в центре)
Тино Хрупалла (в центре) (Фото: AfDrus / Twitter)

В немецком Ингольштадте (земля Бавария) на предвыборном мероприятии госпитализировали сопредседателя правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, пишет издание Junge Freiheit. Его увезли на скорой в больницу.

В партии заявили, что на него совершили «физическое нападение». «В связи с этим его доставили в больницу, где в настоящее время выясняется состояние его здоровья», — сказал представитель АдГ.

Представитель полиции сообщил изданию, что в настоящее время на месте проводится операция правоохранительных органов, однако не стал уточнять, идет ли речь о нападении.

Инцидент произошел во время митинга АдГ в Ингольштадте в среду днем. Хрупалла, со слов полицейских, сделал несколько селфи, а затем потерял сознание, рассказал изданию Donaukurier политик, бывший член «Австрийской партии свободы» (FPÖ) Геральд Гросс, присутствовавший на мероприятии. Главный кандидат АдГ на выборах в парламент Баварии Катрин Эбнер-Штайнер сообщила, что на месте был найден шприц.

Junge Freiheit Гросс сказал, что Хрупалла указал на двух молодых людей, которых сейчас допрашивает полиция. Австрийский политик также сообщил об «анафилактическом шоке» и найденной игле. По словам очевидцев, по подозрению в нападении были задержаны два человека.

Рядом с местом, где проходило мероприятие АдГ, проходил и митинг противников партии, в котором участвовали, в частности, сторонники Христианско-социального союза (ХСС), Левой партии и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), отмечает Donaukurier.

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В Баварии в воскресенье, 8 октября, пройдут выборы в местный парламент.

48-летний Хрупалла стоит у руля АдГ с 2019 года. Первоначально он возглавлял партию вместе с Йоргом Мойтеном, однако тот покинул АдГ в начале 2022 года. В июне 2022 года сопредседателями «Альтернативы для Германии» были избраны сам Хрупалла и Алис Вайдель.

Вайдель накануне, в День германского единства, отменила выступление в деревне Мёдларойт на границе Баварии и Тюрингии из соображений безопасности. Ее представитель заявил, что Вайдель и ее близких вывезли из ее дома «в безопасное место» из-за информации о возможном нападении на ее семью. При этом, по информации Spiegel, Вайдель была на известном курорте — Майорке.

В марте прошлого года Süddeutsche Zeitung писала, что в руководстве АдГ произошел конфликт из-за курса Хрупаллы. В частности, после начала военных действий на Украине его обвиняли в неспособности дистанцироваться от России и ее президента Владимира Путина. В мае этого года Хрупалла вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером был приглашен на прием в посольстве России в Берлине по случаю Дня Победы.

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Теги
Елена Чернышова
Альтернатива для Германии нападение Бавария
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