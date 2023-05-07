Глава МИД Турции рассказал о предложении США передать С-400 Украине

Глава МИД Турции: США запрашивали у Анкары доступ к С-400 и просили передать их Киеву

Турция отказалась передать Украине купленные у России ЗРК С-400 по призыву США, сообщил Чавушоглу. Прошлой весной в Пентагоне сообщали, что в обмен предлагали снять с Анкары санкции и вернуть ее в программу производства F-35

Комплекс ПВО С-400 (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Соединенные Штаты делали Турции несколько предложений, касающихся приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400, в том числе насчет отправки их на Украину, но Анкара отказала. Об этом каналу Haberturk сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, Вашингтон также просил турецкую сторону «предоставить ему контроль» над комплексами. «[Эти] предложения напрямую затрагивают наш суверенитет. <...> Где тогда наша независимость?» — задался он вопросом (цитата по Lodos Haber).

Как писал Reuters весной 2022 года, американские чиновники обсуждали вопрос передачи С-400 Киеву вскоре после начала военных действий на Украине, но официальных запросов на эту тему не поступало. Опрошенные агентством эксперты предположили, что Турция «наверняка отвергнет» эту идею из-за возможных технических трудностей и нежелания портить отношения с Москвой. Позднее неназванный представитель Пентагона подтвердил Sky News Arabia проведение переговоров по этой теме. В обмен Вашингтон предложил снять санкции с Анкары, введенные в 2020 году за покупку российского вооружения, и вернуть ее в программу производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

В марте 2022 года власти Турции заявили, что не рассматривают возможность отказаться от С-400 из-за влияния США. В то же время Анкара сообщила, что открыта к приобретению у других стран систем ПРО, которые являются альтернативами российским ЗРК.

Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд, сделка была заключена в декабре 2017 года. В августе 2022-го Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщила о подписании контракта на поставку Анкаре второго полка С-400.