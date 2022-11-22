Минобороны Турции заявило о готовности использовать российские С-400

ЗРК С-400 «Триумф» (Фото: Денис Беляев / ТАСС)

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» готовы к использованию в Турции. Об этом сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар, передает NTV.

«С-400 готовы к использованию в боевых действиях. Когда возникнет какая-либо угроза и мы решим, где разместить противовоздушную оборону нашей страны, мы установим эти ракеты», — сказал Акар.

Министр также заявил, что Анкара продолжает переговоры по закупке F-16 у США, но в случае провала сделки готова рассмотреть альтернативные варианты.

Турция заключила с Россией сделку о покупке четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд в декабре 2017 года. В октябре 2019-го в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия выполнила условия контракта раньше срока. В декабре прошлого года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что турецкая сторона выплатила России все средства за поставку ракетных систем.

В декабре 2020 года США ввели против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и ее главы Исмаила Демира санкции в связи с покупкой С-400.

После начала российской военной операции на территории Украины Пентагон сообщил, что США и Турция начали переговоры о передаче Киеву С-400 в обмен на отмену санкций и возвращение Турции в программу поставок американских истребителей F-35. Демир позже заявил, что не рассматривает возможность отказа от российского зенитного ракетного комплекса.

В августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что контракт на поставку второго полка С-400 Турции уже подписан и начал реализовываться.