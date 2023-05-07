ЮВО: в Новороссийске неизвестный пытался попасть на охраняемый объект, его задержали

В Новороссийске задержали мужчину при попытке попасть на военный объект

Представители Южного военного округа сообщили об одном задержанном. Телеграм-каналы писали, что на территорию воинской части через дыру в заборе пытались попасть двое, одного из них застрелили

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Новороссийске мужчина пытался попасть на охраняемый объект, его задержал часовой, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Нарушителя передали полиции.

Представители ЮВО заявили, что «часовой действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы».

Телеграм-каналы Baza и Astra сообщали, что мужчин было двое, это уроженцы Чечни. В ночь на 7 мая они перелезли через дыру в заборе войсковой части. Часовой заметил их и сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчины не остановились. Тогда военнослужащий выстрелил одному из них в грудь, тот погиб, сообщали телеграм-каналы. Второго задержали.

Baza пишет, что, по предварительным данным, мужчины не были вооружены.

РБК направил запрос в Минобороны и в Военную прокуратуру Южного военного округа.

В прошлом году трое мужчин пытались проникнуть на территорию воинской части в Улан-Удэ. Их задержали, как сообщили представители Восточного военного округа, мужчины были пьяны. По данным ГТРК «Бурятия», среди них был бывший контрактник из этой части.