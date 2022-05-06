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Россия поддержала заявление Совбеза ООН по Украине

В резолюции выражается обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине. Авторы документа также напоминают о взятом членами СБ ООН на себя обязательстве решать споры мирным путем. Россия не проголосовала против резолюции
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Совет Безопасности ООН впервые с начала российской военной операции единогласно принял заявление по Украине, пишет AFP. С текстом декларации согласилась и Россия, отмечает Reuters.

В документе Совет Безопасности выражает «глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности Украины» и напоминает, что «все члены [СБ] взяли на себя обязательство в соответствии с уставом ООН решать все международные споры мирным путем». По данным AFP, резолюцию подготовили Норвегия и Мексика.

«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», — объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс, передает «РИА Новости».

Материал дополняется.

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