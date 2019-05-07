Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,40 +0,17 EUR Бирж. 73,13 +0,06 Brent 70,11 -1,03% USD Нал. 65,71 63,94 EUR Нал. 73,65 71,61 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1184 -0,0012 BTC/USD Бирж. 6 162,50 +132,50 IMOEX 2 565,10 -0,57% RTSI 1 237,86 -0,62% DJIA 25 877,33 -2,12% Nasdaq 7 929,34 -2,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+18,02%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,02%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 12:19
39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 22:18 Российский фонд подал к Литве иск на €1 млрд из-за национализации Snoras Финансы, 22:14 «Росконгресс» прокомментировал сообщения об участии Мадуро в ПМЭФ-2019 Политика, 22:05 Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Барселона». Онлайн Спорт, 22:00 СМИ узнали об отказе служб Шереметьево от «пожарной из города» для SSJ100 Общество, 21:47 Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины Политика, 21:26 Объем купюр ₽2000 в обороте вырос в 16 раз за год Финансы, 21:19 Disney назвала даты выпуска новых «Звездных войн» Общество, 21:12 Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм Общество, 20:59 Дежавю по-турецки: в Стамбуле назначены повторные выборы мэра Политика, 20:54 СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами Общество, 20:47 В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт Общество, 20:40 ФСБ задержала в Крыму организаторов сети подпольных казино Общество, 20:35 Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подряд Финансы, 20:29
Политика ,  
0 
Дежавю по-турецки: в Стамбуле назначены повторные выборы мэра На них будут баллотироваться те же главные кандидаты, что и в марте
В Стамбуле назначены перевыборы мэра города. Этого после мартовской победы оппозиционного политика Экрема Имамоглу добилась партия президента. В городе начались акции протеста, лира отреагировала снижением
Экрем Имамоглу (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Повторение следует

На повторных выборах мэра Стамбула, назначенных на 23 июня, снова сойдутся главные участники мартовской кампании.

Кандидатом от правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) станет Бинали Йылдырым, объявил 7 мая президент Турции и лидер ПСР Реджеп Тайип Эрдоган. Бывший премьер и экс-председатель парламента 31 марта проиграл Экрему Имамоглу — одному из лидеров старейшей партии страны, основанной Кемалем Ататюрком Народно-республиканской партии (НРП). Имамоглу также объявил, что примет участие в повторных выборах.

В марте на муниципальных выборах кандидаты от оппозиции победили не только в Стамбуле, но и в Анкаре, Анталье и Измире. Имамоглу набрал в Стамбуле 48,8%, опередив Йылдырыма всего на 13 729 голосов (48,55%). ПСР сразу же оспорила результаты, однако после рассмотрения жалоб и ручного пересчета голосов в нескольких городских районах Имамоглу был объявлен победителем и 17 апреля получил удостоверение мэра крупнейшего города страны.

Политика
ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

Теперь удостоверение Имамоглу будет отозвано, а временного исполняющего обязанности мэра назначит Министерство внутренних дел.

Решение провести перевыборы ударило по турецкой лире, курс которой по отношению к доллару США снизился до уровня октября прошлого года (6,0405 лиры за $1). Крупнейшая турецкая ассоциация промышленников и предпринимателей TUSIAD в своем заявлении указала, что во время, когда необходимо сосредоточиться на всеобъемлющих экономических и демократических реформах, возвращение к выборам вызывает беспокойство. Об этом говорится в Twitter ассоциации.

Председатели подвели

Решение отменить результаты выборов в Стамбуле и провести повторные Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции приняла 6 мая после рассмотрения жалоб ПСР. За перевыборы проголосовали семь из 11 членов комиссии. Формально такой шаг объясняется тем, что некоторые члены избирательных комиссий на городских участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов, объяснил представитель ПСР в ЦИК Реджеп Озель. Из 62 тыс. членов комиссий почти 20 тыс. не были госслужащими, что усиливало сомнения в честности голосования, заявил президент Эрдоган во вторник. «Никто не может сказать, что треть членов избирательных комиссий, в том числе председатели, назначенные не по закону, — это незначительная ошибка», — сказал он. «Мы рассматриваем решение ЦИК как важный шаг, который еще больше укрепит нашу демократию», — продолжил турецкий лидер, выступая на заседании парламентской фракции ПСР.

Оппозиция с этим решением не согласна, но перевыборы решила не бойкотировать. Если есть сомнения в законности состава избирательных комиссий, то конституционный референдум 16 апреля 2017 года, президентские выборы 24 июня 2018 года и другие выборы должны быть проведены заново, говорится в заявление НРП (цитата по Daily Sabah). Состав комиссий — это зона ответственности ЦИК, нельзя перекладывать ответственность за проведение выборов на избирателей, утверждают в НРП.

Решение об отмене выборов крайне нетипично даже для турецкой демократии, уверен эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. «Отзыв удостоверения у победителя в Стамбуле — явление беспрецедентное, — отмечает он. — Дискредитация института выборов может объясняться только расколом в президентском лагере, тем, что друзья Эрдогана националисты настояли на пересмотре выборов, хотя изначально он был не против принять итоги, о чем говорили и его заявления, где он пытался умиротворить противоборствующие лагери».

«Решение комиссии стало результатом давления властей. Сам процесс рассмотрения апелляций затянулся на месяц, что сразу указывало на попытки найти лазейки для саботирования результатов», — заявил РБК эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Иностранные наблюдатели указывают на непрозрачность действий ЦИК. «Решение Высшей избирательной комиссии объявить недействительным результат голосования на выборах в Стамбуле и назначить повторное голосование для нас непрозрачно и непонятно», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. «Никогда ранее проигравший на выборах не отказывался признавать итоги голосования. Это решение ставит под сомнение построенный за несколько десятилетий консенсус в турецком обществе, согласно которому власть и правительства сменяются через выборы», — отметил в комментарии для New York Times Сонер Чагаптай из вашингтонского Institute for Near East Policy.

Стамбульцы взялись за кастрюли

ПСР уступила на муниципальных выборах в Стамбуле впервые с 2002 года. Именно в этом городе началось политическое восхождение Эрдогана — с 1994 по 1998 год он был мэром коммерческой столицы страны. Он не раз говорил: «Кто выигрывает в Стамбуле, выигрывает всю Турцию», — приводит его слова Би-би-си.

В городе решение избиркома встретили уличными акциями: в ночь на 7 мая здесь прошли так называемые кастрюльные протесты — жители нескольких районов вышли на улицы и стучали по кастрюлям, о чем сообщали пользователи Twitter. По мнению тюрколога Юрия Мовашева, протесты теперь не только возможны, но остаются «в условиях бутафорских выборов чуть ли не единственным вариантом».

Многие некрупные партии расценили решение избиркома как кражу победы у оппозиции, что может привести к тому, что они не будут выставлять своих кандидатов, а поддержат на выборах Имамоглу, отмечает Financial Times. Однако за полтора месяца провластная пропаганда может развернуть ситуацию, и кандидат от правящей партии получит поддержку большинства, допускает Ахметов.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Стамбул, Выборы
Материалы по теме
Эрдоган поддержал решение ЦИК Турции отменить итоги выборов мэра Стамбула
Политика
ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула
Политика
В Минобороны Турции допустили защиту Анкары и Стамбула при помощи С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter