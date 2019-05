Теперь удостоверение Имамоглу будет отозвано, а временного исполняющего обязанности мэра назначит Министерство внутренних дел.

Решение провести перевыборы ударило по турецкой лире, курс которой по отношению к доллару США снизился до уровня октября прошлого года (6,0405 лиры за $1). Крупнейшая турецкая ассоциация промышленников и предпринимателей TUSIAD в своем заявлении указала, что во время, когда необходимо сосредоточиться на всеобъемлющих экономических и демократических реформах, возвращение к выборам вызывает беспокойство. Об этом говорится в Twitter ассоциации.

Председатели подвели

Решение отменить результаты выборов в Стамбуле и провести повторные Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции приняла 6 мая после рассмотрения жалоб ПСР. За перевыборы проголосовали семь из 11 членов комиссии. Формально такой шаг объясняется тем, что некоторые члены избирательных комиссий на городских участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов, объяснил представитель ПСР в ЦИК Реджеп Озель. Из 62 тыс. членов комиссий почти 20 тыс. не были госслужащими, что усиливало сомнения в честности голосования, заявил президент Эрдоган во вторник. «Никто не может сказать, что треть членов избирательных комиссий, в том числе председатели, назначенные не по закону, — это незначительная ошибка», — сказал он. «Мы рассматриваем решение ЦИК как важный шаг, который еще больше укрепит нашу демократию», — продолжил турецкий лидер, выступая на заседании парламентской фракции ПСР.

Оппозиция с этим решением не согласна, но перевыборы решила не бойкотировать. Если есть сомнения в законности состава избирательных комиссий, то конституционный референдум 16 апреля 2017 года, президентские выборы 24 июня 2018 года и другие выборы должны быть проведены заново, говорится в заявление НРП (цитата по Daily Sabah). Состав комиссий — это зона ответственности ЦИК, нельзя перекладывать ответственность за проведение выборов на избирателей, утверждают в НРП.

Решение об отмене выборов крайне нетипично даже для турецкой демократии, уверен эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. «Отзыв удостоверения у победителя в Стамбуле — явление беспрецедентное, — отмечает он. — Дискредитация института выборов может объясняться только расколом в президентском лагере, тем, что друзья Эрдогана националисты настояли на пересмотре выборов, хотя изначально он был не против принять итоги, о чем говорили и его заявления, где он пытался умиротворить противоборствующие лагери».

«Решение комиссии стало результатом давления властей. Сам процесс рассмотрения апелляций затянулся на месяц, что сразу указывало на попытки найти лазейки для саботирования результатов», — заявил РБК эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Иностранные наблюдатели указывают на непрозрачность действий ЦИК. «Решение Высшей избирательной комиссии объявить недействительным результат голосования на выборах в Стамбуле и назначить повторное голосование для нас непрозрачно и непонятно», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. «Никогда ранее проигравший на выборах не отказывался признавать итоги голосования. Это решение ставит под сомнение построенный за несколько десятилетий консенсус в турецком обществе, согласно которому власть и правительства сменяются через выборы», — отметил в комментарии для New York Times Сонер Чагаптай из вашингтонского Institute for Near East Policy.

Стамбульцы взялись за кастрюли

ПСР уступила на муниципальных выборах в Стамбуле впервые с 2002 года. Именно в этом городе началось политическое восхождение Эрдогана — с 1994 по 1998 год он был мэром коммерческой столицы страны. Он не раз говорил: «Кто выигрывает в Стамбуле, выигрывает всю Турцию», — приводит его слова Би-би-си.

В городе решение избиркома встретили уличными акциями: в ночь на 7 мая здесь прошли так называемые кастрюльные протесты — жители нескольких районов вышли на улицы и стучали по кастрюлям, о чем сообщали пользователи Twitter. По мнению тюрколога Юрия Мовашева, протесты теперь не только возможны, но остаются «в условиях бутафорских выборов чуть ли не единственным вариантом».

Многие некрупные партии расценили решение избиркома как кражу победы у оппозиции, что может привести к тому, что они не будут выставлять своих кандидатов, а поддержат на выборах Имамоглу, отмечает Financial Times. Однако за полтора месяца провластная пропаганда может развернуть ситуацию, и кандидат от правящей партии получит поддержку большинства, допускает Ахметов.