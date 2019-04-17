ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

ЦИК Турции через три недели после выборов мэра Стамбула признала победу на них кандидата от оппозиции. Партия президента Реджепа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в городе

Экрем Имамоглу (Фото: Zuma / ТАСС)

Оппозиция победила в Стамбуле

Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает турецкое агентство Anadol​u. Выборы прошли 31 марта, но на оформление результата потребовалось почти три недели.

Днем ранее правящая в стране Партия справедливости и развития (ПСР) обратилась в избирком страны с просьбой аннулировать результаты выборов в городе. По данным Daily Sabah, представители партии доставили в ЦИК «три чемодана доказательств» нарушений на прошедшем голосовании. С просьбой провести повторные выборы в ЦИК обратилась также Партия националистического движения (ПНД) — партнер ПСР по правящей коалиции.

Правящая партия кандидатом на выборах мэра крупнейшего в стране города (население — 17 млн человек) выбрала одного из ближайших соратников президента Реджепа Эрдогана — Бинали Йылдырыма. До февраля этого года он был председателем турецкого парламента, а с мая 2016-го по июль 2018 года занимал пост главы правительства. Его основным соперником стал Имамоглу — лидер Республиканской партии (старейшая в республике, основана Кемалем Ататюрком).

Соперников разделило несколько тысяч голосов. Сразу после выборов избирком объявил, что Имамоглу обошел Йылдырыма с перевесом в 28 тыс. голосов, что в процентном отношении составило менее чем 0,3%. Через неделю после голосования ПСР стала требовать пересмотра его результатов. 7 апреля правящая партия направила в избирательную комиссию страны ходатайство о пересчете голосов в 38 избирательных округах Стамбула. В итоге после пересчета разрыв сократился до 14 тыс. голосов в пользу Имамоглу. После этого партия Эрдогана стала требовать отмены результатов выборов в Стамбуле, но не добилась этого.