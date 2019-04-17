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Политика ,  
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ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула
ЦИК Турции через три недели после выборов мэра Стамбула признала победу на них кандидата от оппозиции. Партия президента Реджепа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в городе
Экрем Имамоглу (Фото: Zuma / ТАСС)

Оппозиция победила в Стамбуле

Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает турецкое агентство Anadol​u. Выборы прошли 31 марта, но на оформление результата потребовалось почти три недели.

Днем ранее правящая в стране Партия справедливости и развития (ПСР) обратилась в избирком страны с просьбой аннулировать результаты выборов в городе. По данным Daily Sabah, представители партии доставили в ЦИК «три чемодана доказательств» нарушений на прошедшем голосовании. С просьбой провести повторные выборы в ЦИК обратилась также Партия националистического движения (ПНД) — партнер ПСР по правящей коалиции.

Правящая партия кандидатом на выборах мэра крупнейшего в стране города (население — 17 млн человек) выбрала одного из ближайших соратников президента Реджепа Эрдогана — Бинали Йылдырыма. До февраля этого года он был председателем турецкого парламента, а с мая 2016-го по июль 2018 года занимал пост главы правительства. Его основным соперником стал Имамоглу — лидер Республиканской партии (старейшая в республике, основана Кемалем Ататюрком).

Соперников разделило несколько тысяч голосов. Сразу после выборов избирком объявил, что Имамоглу обошел Йылдырыма с перевесом в 28 тыс. голосов, что в процентном отношении составило менее чем 0,3%. Через неделю после голосования ПСР стала требовать пересмотра его результатов. 7 апреля правящая партия направила в избирательную комиссию страны ходатайство о пересчете голосов в 38 избирательных округах Стамбула. В итоге после пересчета разрыв сократился до 14 тыс. голосов в пользу Имамоглу. После этого партия Эрдогана стала требовать отмены результатов выборов в Стамбуле, но не добилась этого.

Для Эрдогана и его партии победа в Стамбуле была очень важна. Стамбул — это финансово-экономический центр страны, именно с победы на выборах мэра города в 1994 году началось политическое восхождение Эрдогана. С тех пор исламистская партия Эрдогана ни разу не проигрывала выборы в городе. Политическая карьера 48-летнего Имамоглу также связана со Стамбулом. В 2014 году он был избран главой Бейликдюзю, восточного района Стамбула, и до прошедших в марте выборов оставался на этой должности. «За три месяца предвыборной кампании Имамоглу стал фигурой, узнаваемой во всей Турции. Он избегал резкой риторики и в уважительном ключе говорил даже о своем главном сопернике — Йылдырыме. Умиротворяющий тон, нехарактерный для турецкой политики, в итоге оказался очень выгодным для кандидата», — рассказал РБК эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

Партия Эрдогана теряет популярность

Выборы в органы местного самоуправления прошли 31 марта не только в Стамбуле, но и по всей Турции. В ходе голосования переизбирались главы столичных муниципалитетов, мэры городов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов. По административному делению в Турции 81 провинция, 30 из которых имеют статус столичных муниципалитетов — это районы с населением более 750 тыс. человек. Главы «обычных» провинций назначаются правительством, муниципалитетов — переизбираются каждые пять лет. Накануне выборов 31 марта Эрдоган называл предстоящее голосование «решающим для страны».

По итогам голосования ПСР выиграла в 15 муниципалитетах, а ее партнер по правящей коалиции — ПНД — одержал победу в одном муниципалитете. С 2014 года ПСР контролировала 18 муниципалитетов. Впервые за 25 лет ПСР проиграла выборы мэра в двух самых населенных, политически и экономически значимых городах страны — Стамбуле и Анкаре. В столице кандидат от главной оппозиционной силы — НРП — Мансур Яваш набрал более 50% голосов, тогда как за представителя правящей партии Мехмета Озхасеки проголосовали около 47% избирателей.

Сначала ПСР и ее лидер Эрдоган спокойно отреагировали на итоги голосования: несмотря на результаты в Анкаре и Стамбуле, в целом по стране правящая коалиция одержала победу. За кандидатов от коалиции проголосовало большинство избирателей — 53,3%, напоминает Мавашев. Но в итоге ПСР все-таки не совладала с эмоциями, отмечает эксперт, и стала настаивать на перевыборах в Стамбуле. Если бы партия Эрдогана добилась перевыборов, это имело бы для нее крайне негативный эффект: у турецкого общества высокое доверие к процедуре выборов, их результаты обычно не оспариваются.

Муниципальные выборы в Турции показали, что популярность правящей партии продолжает падать, отмечает Мавашев. В июне 2018 года Эрдоган досрочно переизбрался на пост президента, получив около 53% голосов. Тогда его поддержало большинство и в Стамбуле, и в Анкаре. Во многом падение популярности правящей партии связано с ухудшением экономической ситуации в стране, говорит эксперт. С лета прошлого года турецкая лира упала на 30% по отношению к доллару. Слабеющая национальная валюта привела к росту инфляции (в феврале она составила около 20%, а осенью прошлого года достигала 25%). В стране впервые за десять лет началась экономическая рецессия, в четвертом квартале 2018 года турецкая экономика сократилась на 3%. В 2017 году рост ВВП составил 7,4%, тогда как в прошлом году — 2,6%. Кроме того, в стране растет безработица. По данным Евростата, к концу 2018 года она выросла до 12,7% (с 9,8% в начале года).

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Стамбул, Бинали Йылдырым, Реджеп Эрдоган
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