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У Владивостока нашли затонувшую советскую подлодку

У Владивостока нашли затонувшую советскую подлодку времен Великой Отечественной
Подводная лодка М-49, на борту которой находились 22 человека, вышла на патрулирование в районе Владивостока в конце лета 1941 года и пропала. Субмарина могла натолкнуться на оборонительное минное заграждение

В заливе Петра Великого в Японском море нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка», сообщает местное издание VL.ru со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Подлодку обнаружили военнослужащие, для поисковых работ привлекали научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие суда флота. Тип субмарины установили члены экипажа спасательного судна «Игорь Белоусов».

Военные предположили, что найденная дизельная субмарина является подводной лодкой М-49. Связь с подлодкой была потеряна 16 августа 1941 года. На ее борту был экипаж в составе 22 человек.

М-49 — подводная лодка XII серии, ее заложили летом 1937 года на стапеле завода № 112 в Горьком (Нижний Новгород). В начале 1939 года подлодку спустили на воду, в ноябре она вошла в состав Тихоокеанского флота. В августе 1941 года М-4 вышла на патрулирование в районе Владивостока. В ходе операции подлодка могла столкнуться с миной советского оборонительного заграждения.

В пресс-службе флота отметили, что подводную лодку М-49, а также М-63 начали искать 20 лет назад. Обе пропали между 10 и 17 августа 1941 года.

Субмарины такого типа получили название «Малютки» за небольшие размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки, отметили военные.

В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»
Общество
Фото:Разведывательно-водолазная команда / ВКонтакте

Весной 2019 года на дне Финского залива исследователи обнаружили советскую подлодку времен Великой Отечественной войны Щ-302 «Окунь». Подводная лодка ушла на дно после подрыва на противолодочной мине.

Последнюю миссию экипаж подлодки начал в октябре 1942 года. Щ-302 «Окунь»направлялась к острову Мощный в сопровождении конвоя. Погода ухудшилась, корабли укрылись в бухте, но подлодка не заметила сигналов и продолжила движение. В середине октября она подорвалась на мине. На борту подлодки находились 37 человек.

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Теги
Дарья Беспалько
Великая Отечественная война Владивосток подводная лодка Тихоокеанский флот
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