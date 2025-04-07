Генсек НАТО Рютте: Россия тоже должна танцевать танго для мира с Украиной

Генсек НАТО заявил, что Россия «должна танцевать танго» для мира с Киевом

Рютте вслед за Трампом скептически высказался об участии Москвы в мирном урегулировании. Путин говорил, что у инициативы о прекращении огня есть нюансы, которые необходимо обсудить

Марк Рютте (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency)

Россия «тоже должна танцевать танго» для урегулирования конфликта с Украиной, но пока этого, похоже, не делает, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью на CBS.

«Мяч явно на стороне русских», — сказал Рютте.

По его мнению, команда президента США пытается достичь ситуации, в которой конфликт удастся прекратить, но без содействия России это будет сложно. Как отметил Рютте, «линия фронта движется в неправильном направлении, эта война движется в неправильном направлении».

Этой же фразой о необходимости участия обеих сторон для танго описывал процесс мирного урегулирования и президент США Дональд Трамп в середине марта, когда американской и украинской делегациям удалось предварительно договориться о 30-дневном перемирии. Он тогда выразил надежду, что Россия одобрит эту инициативу: «Надеюсь, президент Путин тоже согласится, и мы сможем запустить это шоу».

Президент России Владимир Путин позитивно воспринял предложение США, но озвучил несколько нюансов относительно перемирия на месяц. Он напомнил, что в Курской области остаются украинские военнослужащие, и при прекращении огня остается непонятным их статус. Кроме того, Путин задался вопросом, будет ли продолжаться на территории Украины мобилизации и продолжат ли западные страны поставки оружия. Он не исключил, что мог бы обсудить эту тему с Трампом.

Впоследствии Трамп выражал подозрение, что Россия тянет время с перемирием, и рассказывал, что у его предложения есть психологический дедлайн. «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — предупредил республиканец.