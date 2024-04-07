Bild узнал о планах министра экономики ФРГ побороться за пост канцлера

На парламентских выборах в Германии в 2025 году вице-канцлер и глава Минэкономики Роберт Хабек намерен побороться за место канцлера с лидером ХДС Фридрихом Мерцем и с министром иностранных дел Анналеной Бербок, узнал Bild

Роберт Хабек (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек планирует возглавить партийный список от лево-либеральной партии «Зеленые» на выборах в Бундестаг, которые должны состояться осенью 2025 года, и таким образом побороться за пост канцлера ФРГ. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bild.

Как отмечает издание, в последнее министр активизировал свою публичную деятельность. В частности, он проводит встречи с промышленными и другими бизнес-ассоциациями ФРГ, которые крайне недовольны действиями канцлера Олафа Шольца. Кроме того, вице-канцлер совершает поездки по всему миру в качестве представителя Германии. Недавно он посетил США, Саудовскую Аравию и Израиль.

«Хабек каждым своим появлением ясно дает понять, что он абсолютно точно хочет стать кандидатом на пост канцлера», — рассказал газете источник в партии «Зеленых».

По его словам, даже внутри партии Хабек не оставляет сомнений в том, что он уверен в своей победе на выборах и сможет одолеть Шольца и лидера ХДС Фридриха Мерца. После провальной избирательной кампании министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, по мнению собеседника Bild, Хабек полагает, что «пришла его очередь».

Следующие парламентские выборы в Германии состоятся не позднее 26 октября 2025 года. Точная дата будет определена президентом Германии. Кабинет Шольца в марте 2023 года принял закон о реформе, согласно которому размер будущего Бундестага будет составлять 630 депутатов. В настоящее время в Бундестаге 736 депутатов, правящей является коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) ).

Роберт Хабек занимает пост вице-канцлера с 8 декабря 2021 года. С января 2018 года по январь 2022 года он также был сопредседателем партии «Союз 90 / Зеленые» вместе с Бербок. До этого был министр энергетического перехода, окружающей среды и сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.

После начала российской спецоперации на Украине и последовавшего за ней энергетического Кризиса Хабек призвал перестроить цепочки поставок, назвав Россию ненадежным партнером. Он также призывал экономить электричество, чтобы «нанести немного ущерба Путину».

В начале прошлого года он предрекал стране «неглубокую» рецессию, однако уже в этом феврале заявил, что экономика Германии находится в тяжелом положении. Вместе с этим он выступил против идеи «заморозки» боевых действий на Украине, отмечая, что только украинцы могут решить, «какую цену они готовы заплатить».