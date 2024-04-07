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Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы
В рамках программы по привлечению большего числа туристов премьер-министр Таиланда предложил соседним шести странам ввести аналог шенгенской визы для туристов. На фоне слабого мирового спроса у идеи есть шансы, пишет Bloomberg
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин выступил с инициативой по созданию совместной визовой программы со странами Юго-Восточной Азии, которые только за прошлый год приняли около 70 млн туристов, передает Bloomberg.

В последние месяцы Тависин обсуждал эту идею со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит туристам со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами, отмечает агентство.

Хотя инициатива «южно-азиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, в настоящее время у лидеров есть шанс достигнуть договоренности, поскольку те стремятся защитить свою экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса», пишет Bloomberg.

Бывший президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол в комментарии для агентства указала, что такая виза «может побудить туристов, путешествующих на дальние расстояния, принять более легкое решение».  По ее словам, срок действия визы необходимо будет продлить до 90 дней с обычного 30-дневного периода, чтобы сделать инициативу более привлекательной. 

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Страны Юго-Восточной Азии по итогам прошлого года приняли около 70 млн иностранных туристов. На Таиланд и Малайзию пришлось более половины от общего числа, что принесло около $48 млрд доходов от туризма.

Администрация Сретты поставила цель привлечь 80 млн туристов к 2027 году. С момента прихода к власти около семи месяцев назад его правительство подписало соглашение об отмене виз с Китаем — крупнейшим рынком Таиланда для туристов — и предложило временные отмены виз для путешественников из Индии, Тайваня и Казахстана. 

Что касается россиян, то осенью 2023 года власти Таиланда продлили для них срок действия безвизового режима с 30 до 90 дней. Новый порядок вступил в силу с 1 ноября 2023 года и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Таиланд шенгенские визы Юго-Восточная Азия туризм
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