Разработчик сообщил о поражении Storm Shadow с помощью морского «Панциря»

Крылатую ракету поразил комплекс, установленный на корабле, находившемся на боевом дежурстве. «Панцирь-М» предназначен «для борьбы с такого рода угрозами», заявил разработчик

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Морской вариант зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М» способен сбивать крылатые ракеты Storm Shadow, заявил в программе «Военная приемка» на канале «Звезда плюс» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

Ракету поразил комплекс, установленный на корабле, который находился на боевом дежурстве, сообщил Рязанцев, не уточнив, когда это произошло. «То есть мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса «Панцирь-М» против крылатой ракеты Storm Shadow», — добавил он.

Крылатые ракеты — одно из средств поражения, которые применяют украинские военные, а «Панцирь-М» предназначен «для борьбы с такого рода угрозами», отметил Рязанцев.

Морской «Панцирь» разработан Тульским КБ приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» на базе модели «Панцирь-С». В серийное производство его запустили в 2015 году. Комплексом могут оснащаться как корабли новой постройки, так и корабли, проходящие модернизацию.

Российский ракетный корабль «Одинцово» первым получил этот комплекс, испытания завершились в 2020 году.