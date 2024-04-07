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Избранный президент пообещал оставить Словакию «на стороне мира»

Избранный президент Пеллегрини пообещал оставить Словакию «на стороне мира»
Сторонник пророссийского курса и противник помощи Украине Петер Пеллегрини заверил, что сделает все, чтобы Словакия «оставалась на стороне мира, а не войны». Пеллегрини побеждает с результатом 53,12% голосов

Сторонник пророссийского курса Петер Пеллегрини, одержавший победу во втором туре президентских выборов в Словакии, пообещал, что республика останется «на стороне мира, а не войны». Его слова приводит Startitup.

«Я хочу быть президентом, который будет защищать национальные интересы Словацкой Республики, граждан Словацкой Республики, я сделаю все, чтобы поддержать правительство в его усилиях по улучшению жизни людей в Словакии», — заверил Пеллегрини. «Я сделаю все, чтобы Словакия оставалась на стороне мира, а не войны», — отметил он. Избранный президент подчеркнул, что всегда будет на стороне Словакии и ее интересов.

На выборах президента в Словакии победил сторонник Фицо
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Его соперник, прозападный кандидат Иван Корчок, признал свое поражение на выборах. Он отметил, что «разочарован, но не сломлен».

Премьер-министр Роберт Фицо поздравил Пеллегрини с победой.

По итогам подсчета всех бюллетеней Пеллегрини набирает 53,12%, Корчок — 46,87%.

Президент в парламентской республике обладает ограниченными полномочиями, но традиционно играет роль буфера, который может сдерживать исполнительную власть.

Эту роль выполняла и нынешняя глава государства Зузана Чапутова, которая в том числе обращалась в суд с просьбой оценить конституционность продвигаемых кабинетом Фицо спорных реформ. Речь идет об изменениях в уголовном законодательстве, которые критики правительства связывают с намерением правящей партии устранить контроль за их деятельностью.

В рамках этой реформы 20 марта правительство Словакии упразднило специальную прокуратуру (ÚSP), которая боролась с коррупцией в верхах. Несколько лет назад это ведомство возглавило следствие в отношении Фицо и его ближайших соратников, находившихся тогда в оппозиции.

С приходом Пеллегрини на пост главы государства, как ожидают эксперты, Словакия окончательно отойдет от проевропейского курса, поскольку противостоять политике Фицо уже будет некому.

Пеллегрини — сторонник правительства Фицо, и выступает против поставок оружия на Украину.

Фицо, ставший премьером Словакии в октябре 2023 года, неоднократно высказывался против помощи Украине со стороны ЕС. Он, в частности, утверждал, что Киев «не способен ни на какое контрнаступление» и что союзники могут «влить туда все оружие мира, все деньги», но Россия «никогда не будет побеждена» на поле боя. Кроме того, премьер обещал блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

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Елена Чернышова
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