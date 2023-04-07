FT узнала о поставке из Британии в Россию электроники на $1,2 млрд

Владельцем компании, которая отправила в Россию полупроводники, серверы и другое оборудование, сначала значилась девушка, занимающаяся IT и танцами на шесте, а позже дорожный рабочий с Украины, пишет FT

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Зарегистрированная на севере Лондона компания Mykines с начала военной операции на Украине организовала продажу в Россию электроники на $1,2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на таможенные данные. Их предоставил газете профессор IE Business School в Буэнос-Айресе и эксперт по анализу таможенных потоков Максим Миронов, говорится в статье.

Эти данные, проанализированные FT, показывают, что Mykines фигурирует в российских реестрах как компания-поставщик различных категорий товаров, в том числе полупроводников, серверов, ноутбуков, компьютерных компонентов, телекоммуникационного сетевого оборудования и бытовой техники. Среди брендов, к которым они относятся, перечислены Apple, Samsung, Intel и Huawei.

Товары на сумму не менее $982 млн, которые указаны как отправленные Mykines, подпадают под экспортные ограничения властей Великобритании, утверждает газета. Их продажа, говорится в заметке, может представлять собой нарушение санкций, даже несмотря на то, что они поступали из третьих стран — в основном из Китая.

Это ставит под сомнение эффективность попыток ограничить возможности России получать критически важные технологии, используемые военно-промышленным комплексом, отмечает FT. Представитель британского правительства сказал газете, что зарегистрированные в Британии компании обязаны соблюдать режим санкций в отношении Москвы. «Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы применяем торговые санкции в конкретных случаях», — добавил он.

Деятельность Mykines вызывает вопросы и об использовании британских секретных юрисдикций, пишет издание. Так, отчеты компании за предыдущие годы показывают, что она передавала прибыль своим владельцам — двум компаниям, собственники которых неизвестны, с Британских Виргинских островов.

FT посетила таунхаус в лондонском районе Энфилд, где зарегистрирована Mykines. Здание по этому адресу, пишет газета, принадлежит выходцу с Кипра Саввасу Фемистоклеусу, который владеет компанией, оказывающей финансовые услуги, связанные с управлением активами. В 2013 году он зарегистрировал компанию Russian Trading Company LTD («Российская торговая компания»), где был директором, отмечается в заметке.

Фемистоклеус сказал FT, что переадресует вопросы владельцу Mykines — резиденту Украины, 53-летнему Виталию Полякову. По данным украинской консалтинговой компании «Мольфар», под описание Полякова подходит только один человек — дорожный рабочий, нанятый неназванным горнорудным концерном на Украине. Он не ответил на запрос о комментарии.

До августа прошлого года владельцем Mykines значилась 34-летняя украинка, родившаяся в том же городе, что и Поляков. Имя и фамилия девушки, как и название города, в статье не называется. Согласно отзыву украинки в интернете от 2018 года, она проходила курсы английского языка в Лондоне и жила в принимающей семье, пишет газета. В соцсетях девушка описывает себя как IT-специалиста и танцовщицу на шесте. На просьбу о комментарии она не ответила.