Украинского пилота обвинили в незаконном пересечении границы

Под Брянском легкий самолет зацепился за линии электропередачи и рухнул, пилота задержали, он представился летчиком из Харькова. По словам источников РБК, самолетов было два, они сбросили бомбы на комбинат Росрезерва

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Пилоту упавшего в Брянской области легкомоторного украинского самолета вменяют незаконное пересечение границы, ему сегодня изберут меру пресечения, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Советский районный суд города Брянска, но пока что оно еще не рассмотрено», — говорится в сообщении.

Статья (ч. 1 ст. 322 УК) предусматривает до пяти лет заключения.

Самолет потерпел крушение близ населенного пункта Бутовск 5 апреля, рассказали в ФСБ. Бутовск находится примерно в 60 км от границы с Украиной, в Клинцовском районе, севернее поселка Климово.

По словам источников РБК, борт зацепился за провода линии электропередачи и приземлился на поле. Пилот побежал в сторону села Киваи в Клинцовском районе, но был задержан. Он представился гражданским летчиком из Харькова Алексеем Морозовым.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором мужчина рассказывает, что выполнял задание за 50 тыс. грн (около 110 тыс. руб.), его самолет летел за другим, и пилот был обязан сделать фотографию. Однако во время полета у мужчины выключился планшет и он не знал, что пролетал над российской территорией — ему говорили, что он должен бы лететь «из Киевской области на юг». У пилота также обнаружили автомат и бронежилет.

Взлет происходил с площадки «неустановленного авиахимзавода Украины», сообщили источники РБК. По их словам, было два борта. Они сбросили на территорию комбината «Слава» Росрезерва две бомбы, из-за чего образовались две воронки (одна из них диаметром 6 м и глубиной 2,5 м, вторая — диаметром 4 м и глубиной 0,6 м). Сотрудники МВД оцепили место происшествия и перекрыли дорогу. Они нашли осколки снарядов, по предварительным данным, это были авиабомбы диаметром 200–220 мм. О пострадавших не сообщается.