В Госдуме раскрыли задачи срочников-миротворцев

Минобороны предложило направлять срочников на участие в миротворческих миссиях. Сейчас в них могут участвовать добровольно только контрактники. В Думе пообещали, что служащие по призыву будут выполнять задачи не высшей сложности

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Срочников после прохождения дополнительной подготовки в миротворческом контингенте смогут задействовать для выполнения «упрощенных задач», они могут быть водителями и поварами, сообщил Ura.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Будет деление на категории военнослужащих. Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах. А будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций», — добавил он.

Сейчас, согласно закону, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту. Сейчас Россия участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. При этом страна принимает участие в миротворческих миссиях ООН. Так, в прошлом октябре она занимала 66-ю строку по числу военных в составе сил объединенных наций. Всего в операциях принимали участие 65 человек, в том числе 29 наблюдателей, 18 участников полицейских миссий и 18 штабных офицеров.

Законопроект об использовании срочников в миротворческих операциях подготовило Минобороны, работа над ним началась более года назад. Изменения могут вступить в силу ретроактивно, с прошлого августа. В пояснительной записке говорилось, что это позволит «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 4 апреля. В обсуждении инициативы в нижней палате парламента принял участие замминистра обороны Николай Панков. Он рассказал, что сроки прохождения предварительной специальной подготовки для контрактников и срочников «приблизительно одинаковые», тренировка будет проходить в два этапа.