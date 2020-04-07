Суд заочно приговорил экс-президента Эквадора к восьми годам за коррупцию

Сбежавший в Бельгию Корреа назвал суд охотой на ведьм. Он пообещал опротестовать приговор на международном уровне

Рафаэль Корреа (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Эквадорский суд признал бывшего президента страны Рафаэля Корреа виновным в коррупции и заочно приговорил его к восьми годам тюремного заключения, сообщает Associated Press.

Судья Иван Леон заявил, что прокуратура установила, что в годы правления Корреа в стране была создана коррупционная система, в которой участвовали сам президент, еще 19 человек из руководства страны и несколько крупных бизнесменов.

Решение суда означает, что Корреа, который эмигрировал на родину своей жены, в Бельгию, не сможет в ближайшие годы участвовать в выборах и рассчитывать на возвращение власти.

Сам бывший президент в своем Twitter раскритиковал решение судебных властей, которых «не остановила даже страшная трагедия, которую переживает человечество». По его словам, приговор — следствие охоты на ведьм, развернутой в Эквадоре.

«Сам я в порядке. Больше меня волнует судьба товарищей, оставшихся в Эквадоре. Мы безусловно добьемся правды в международных инстанциях, но на это понадобится время», — заявил Корреа.

Рафаэль Корреа был президентом Эквадора в 2007–2017 годах. При нем страна вошла в созданный главой Венесуэлы Уго Чавесом «Боливарианский альянс Америки», а сам Корреа заявлял о желании построить «социализм XXI века». После завершения второго президентского срока он был вынужден покинуть страну, поскольку в Эквадоре его обвинили в похищении одного из оппонентов. Интерпол отказался объявлять Корреа в международный розыск, посчитав обвинения в его адрес «политически мотивированными».