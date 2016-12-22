Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии

Рафаэль Корреа подал прошение о политическом убежище еще в конце июня, в августе его рассмотрело Управление генерального комиссара по делам беженцев и лиц без гражданства в Брюсселе, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники

Рафаэль Корреа (Фото: Mariana Bazo / Reuters)

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, обвиненный в похищении в 2012 году оппозиционного политика Фернандо Бальды и объявленный по этому делу в международный розыск, запросил политическое убежище в Бельгии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники, а также собеседники агентства Belga, которое цитирует Reuters.

По словам собеседника агентства, экс-лидер латиноамериканской республики подал заявку на предоставление убежища 25 июня, в августе ее рассмотрело Управление генкомиссара по делам беженцев и лиц без гражданства в Брюсселе. Другой источник AFP, знакомый с делом, подтвердил, что именно этот орган занимался делом Корреа: чиновники проинтервьюировали бывшего президента Эквадора в конце августа.

Вынесли ли власти Бельгии какое-то решение по поводу его заявки, не уточняется.

AFP пишет, что Рафаэль Корреа подал прошение о политическом убежище за несколько дней до того, как суд в Эквадоре вынес постановление о его аресте и направил ордер на арест в Интерпол. Во время вынесения приговора Корреа вместе со своей семьей находился в Бельгии, где проживает с 2017 года.

Рафаэль Корреа возглавлял Эквадор c 2007 по 2017 год. Инцидент, в совершении которого его обвиняют, произошел в августе 2012 года в Колумбии. Бальда переехал в эту страну, после того как в Эквадоре против него завели уголовное дело о клевете. По словам оппозиционного политика, группа из пяти человек пыталась похитить его и затолкала в фургон. Происходящее на улице заметил прохожий, он вызвал полицию, в результате чего злоумышленники сбежали, а Бальда остался в машине. Он утверждает, ​что за инцидентом стоит лично Корреа.

Экс-лидер республики отрицает свою причастность к похищению оппозиционного депутата. По его словам, дело против него является преследованием по политическим мотивам.