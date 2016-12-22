ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,20 66,00 EUR Нал. 76,48 75,59 USD Бирж. 66,83 +0,51 EUR Бирж. 76,15 +0,27 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6493,40 -92,81 IMOEX 2438,62 -0,27% RTSI 1155,27 -0,77% Brent 71,75 -0,42% DJIA 26213,70 +0,14% Nasdaq 7534,58 -0,49%
Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии
Лента новостей
Лига Европы по футболу. «Спартак» — «Рейнджерс». Онлайн 20:55, Спорт МЧС заявило о гибели бортмеханика в жесткой посадке вертолета под Тверью 20:51, Общество Нефть Brent впервые с середины августа упала ниже $71 за баррель 20:44, Экономика Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России 20:38, Политика Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 20:14, РБК и Volkswagen Бастрыкин отстранил от работы главного следователя Приморья 20:06, Общество В работе каршеринга «Делимобиль» произошел сбой 20:03, Технологии и медиа Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии 19:59, Политика Появилось фото аварийно севшего под Архангельском самолета Ан-2 19:57, Общество Мамаеву и Кокорину ограничили посещение спортзала в СИЗО 19:53, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 19:39, РБК и Mastercard На Кубе арестовали трехкратного олимпийского чемпиона по боксу 19:38, Спорт Куратор розничного бизнеса Сбербанка покинет свой пост 19:34, Бизнес Полиция рассказала о подробностях стрельбы в Калифорнии 19:18, Общество Промышленники назвали госрегулирование главной проблемой для бизнеса 19:10, Экономика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:09, РБК и Barilla Суд взыскал с экс-банкира Мотылева 33 млрд руб. 19:00, Бизнес Назарбаев назвал необходимым назначить генсеком ОДКБ представителя Минска 19:00, Политика Суд предъявил обвинения подозреваемым в изнасиловании дознавателя в Уфе 18:36, Общество Судья Верховного суда США упала на работе и сломала три ребра 18:29, Общество С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров на сумму от €500 18:29, Экономика Экономика удачи: как сегодня работает лотерея 18:17, Партнерский материал В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгом ₽30 млн перед Мосэнергосбытом 18:16, Общество СКР начал поиск кураторов задержанного за изготовление бомбы школьника 18:06, Общество Роскомнадзор раскритиковал законопроект о регулировании «больших данных» 18:04, Технологии и медиа Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram 17:56, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 17:41, РБК и Мир Рада поддержала расширение зоны контроля Украины в Черном море 17:31, Политика
Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии
Политика, 19:59
0
Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии
Рафаэль Корреа подал прошение о политическом убежище еще в конце июня, в августе его рассмотрело Управление генерального комиссара по делам беженцев и лиц без гражданства в Брюсселе, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники
Рафаэль Корреа (Фото: Mariana Bazo / Reuters)

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, обвиненный в похищении в 2012 году оппозиционного политика Фернандо Бальды и объявленный по этому делу в международный розыск, запросил политическое убежище в Бельгии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники, а также собеседники агентства Belga, которое цитирует Reuters.

По словам собеседника агентства, экс-лидер латиноамериканской республики подал заявку на предоставление убежища 25 июня, в августе ее рассмотрело Управление генкомиссара по делам беженцев и лиц без гражданства в Брюсселе. Другой источник AFP, знакомый с делом, подтвердил, что именно этот орган занимался делом Корреа: чиновники проинтервьюировали бывшего президента Эквадора в конце августа.

Вынесли ли власти Бельгии какое-то решение по поводу его заявки, не уточняется.

Суд объявил в международный розыск экс-президента Эквадора
Общество

AFP пишет, что Рафаэль Корреа подал прошение о политическом убежище за несколько дней до того, как суд в Эквадоре вынес постановление о его аресте и направил ордер на арест в Интерпол. Во время вынесения приговора Корреа вместе со своей семьей находился в Бельгии, где проживает с 2017 года.

Рафаэль Корреа возглавлял Эквадор c 2007 по 2017 год. Инцидент, в совершении которого его обвиняют, произошел в августе 2012 года в Колумбии. Бальда переехал в эту страну, после того как в Эквадоре против него завели уголовное дело о клевете. По словам оппозиционного политика, группа из пяти человек пыталась похитить его и затолкала в фургон. Происходящее на улице заметил прохожий, он вызвал полицию, в результате чего злоумышленники сбежали, а Бальда остался в машине. Он утверждает, ​что за инцидентом стоит лично Корреа.

Экс-лидер республики отрицает свою причастность к похищению оппозиционного депутата. По его словам, дело против него является преследованием по политическим мотивам.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Эквадор , Бельгия , политическое убежище , международный розыск
Главное
Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России Политика
Материалы по теме
Суд объявил в международный розыск экс-президента Эквадора Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter