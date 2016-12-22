El Mundo узнала о плане Пучдемона сбежать в Россию

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон раздумывал над тем, чтобы уехать в Россию, но в итоге предпочел отправиться в Бельгию на машине, о которой знали полицейские

Карлес Пучдемон (Фото: Carsten Rehder / AP)

Экс-руководитель Каталонии Пучдемон до своего задержания в Германии обдумывал возможную поездку в Россию, однако в итоге предпочел попытаться вернуться в Бельгию, власти которой не стали экстрадировать политика в Испанию.

Как сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники, во время визита в Финляндию в конце марта Пучдемон рассматривал два варианта своих дальнейших передвижений. В частности речь шла о выезде в Санкт-Петербург, который находится не очень далеко от Хельсинки. Однако в конечном итоге каталонский политик решил вернуться в Бельгию.

Из Финляндии в Швецию Пучдемон добрался с финским водителем, проехав около 1700 километров. Как указывает El Mundo, быстрей было бы доехать до Стокгольма на пароме, однако экс-глава Каталонии учел тот факт, что там у него могут проверить паспорт.

В дальнейшем Пучдемон решил вернуться в Бельгию через Данию и Германию на микроавтобусе Renault Espace, о котором было известно полицейским, поскольку каталонец ранее ездил на этой машине. После пересечения датско-немецкой границы Renault остановил патруль. Пучдемону предложили пройти на ближайшую АЗС, где его официально арестовали.

5 апреля дело Пучдемона рассматривал суд в Шлезвиг-Гольштейн. В результате каталонского политика разрешили выпустить под залог, запретив ему покидать территорию Германии. Одновременно суд допустил его экстрадицию в Испанию, но лишь при условии, что на родине его привлекут к ответственности не за подстрекательство к мятежу, а за растрату бюджетных средств.

Пучдемон был ключевым организатором референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда 90% каталонцев поддержали отсоединение от Испании при явке 43%. Власти Испании объявили референдум в Каталонии незаконным. В регионе было введено прямое управление Мадрида, после чего Пучдемон и часть министров регионального правительства уехали за рубеж.