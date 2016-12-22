Немецкий суд выпустил экс-главу Каталонии под залог

Суд в Германии согласился выпустить бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона под залог, не исключив, однако, его экстрадиции в Испанию

Карлес Пучдемон (Фото: Virginia Mayo / AP)

Суд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн согласился выпустить на свободу бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона под залог в размере €75 тыс. По условиям освобождения каталонский политик должен раз в неделю приходить отмечаться в полицейское управление города Ноймюнстер. Также Пучдемон не имеет права покидать территорию Германии без согласия генерального прокурора, сообщает издание Zeit.

В решении суда также указывается, что экстрадиция Пучдемона в Испанию возможна в том случае, если на родине ему предъявят обвинения в коррупции. Что касается подозрений в организации мятежа, то в Германии экстрадицию по этой причине назвали неприемлемой.

Каталонский политик был задержан 25 марта на шоссе недалеко от Ноймюнстера, в 80 км к югу от датской границы. Как писало издание El Mundo, Пучдемон, который скрывался от испанского правосудия в Брюсселе, возвращался из Хельсинки. Обратно в Бельгию он ехал на автомобиле через Швецию, Данию и Германию.

Испанские власти подозревают Пучдемона в попытке мятежа и растрате казенных средств. Максимальное наказание по самому тяжкому из обвинений (попытка государственного переворота) — 30 лет лишения свободы. Как экс-глава регионального правительства Пучдемон был ключевым организатором референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда 90% каталонцев поддержали отсоединение от Испании при явке 43%.

Власти Испании объявили референдум в Каталонии незаконным. В регионе было введено прямое управление Мадрида, после чего Пучдемон и часть министров регионального правительства уехали за рубеж.