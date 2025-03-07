Минобороны сообщило о перехвате 43 украинских дронов

Над территорией России с 20:15 до 22:45 мск перехватили и уничтожили 43 украинских дрона, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Большую часть — 21 беспилотник — уничтожили над территорией Краснодарского края. Еще 9 дронов сбили над Брянской областью, 4 — над Ростовской областью, по 2 — над Белгородской областью, 1 — над Курской областью.

Также 6 дронов сбили над Азовским морем.

Ранее вечером 7 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что город Стародуб атаковали шесть реактивных дронов ВСУ. В результате, ранена местная жительница, а на территории одного предприятия начался пожар.