 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате 43 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией России с 20:15 до 22:45 мск перехватили и уничтожили 43 украинских дрона, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Большую часть — 21 беспилотник — уничтожили над территорией Краснодарского края. Еще 9 дронов сбили над Брянской областью, 4 — над Ростовской областью, по 2 — над Белгородской областью, 1 — над Курской областью.

Также 6 дронов сбили над Азовским морем.

Минобороны сообщило об уничтожении 19 дронов за ночь
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Ранее вечером 7 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что город Стародуб атаковали шесть реактивных дронов ВСУ. В результате, ранена местная жительница, а на территории одного предприятия начался пожар.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Минобороны Брянская область дроны
Материалы по теме
Брянский губернатор сообщил о пожаре на предприятии после атаки дрона
Политика
Силы ПВО сбили дроны над Крымом, Черным и Азовским морями
Политика
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Станут ли впервые два россиянина чемпионами UFC. Главное о бое АнкалаеваСпорт, 00:00
Криптобиржа назвала себя шахматной фигурой после блокировки активов в СШАФинансы, 07 мар, 23:56
Reuters узнал о проработке смягчения санкций США против энергетики РоссииПолитика, 07 мар, 23:36
Минобороны сообщило о перехвате 43 украинских дроновПолитика, 07 мар, 23:24
Брянский губернатор сообщил о пожаре на предприятии после атаки дронаПолитика, 07 мар, 23:18
Во втором за вечер российском аэропорту приостановили полетыОбщество, 07 мар, 23:05
Мишустин уволил замминистра энергетики БондаренкоПолитика, 07 мар, 23:02
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
CNN узнал, что США продолжают делиться разведданными с УкраинойПолитика, 07 мар, 22:49
Аэропорт Волгограда приостановил полеты «для обеспечения безопасности»Политика, 07 мар, 22:35
Telegram ввел платные сообщенияТехнологии и медиа, 07 мар, 22:30
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 07 мар, 22:22
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛСпорт, 07 мар, 22:12
Зеленский заявил о самой интенсивной работе с командой Трампа насчет мираПолитика, 07 мар, 22:06
Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»Политика, 07 мар, 22:04