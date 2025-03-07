 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянский губернатор сообщил о пожаре на предприятии после атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Брянский губернатор сообщил, что дроны атаковали перерабатывающее предприятие в Стародубе. Есть пострадавшая, жильцов близлежащих домов эвакуировали

После атаки реактивного дрона ВСУ загорелось производственное помещение перерабатывающего предприятия в городе Стародубе в Брянской области, из близлежащих домов эвакуированы жители, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ нанесли удар шестью реактивными БпЛА по территории города Стародуб <...> На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение», — написал он в своем телеграм-канале.

Богомаз также уточнил, что местная жительница получила осколочные ранения, ее госпитализировали.

В Брянской области обнаружили и обезвредили обломки ракеты ATACMS
Политика
Баллистическая&nbsp;ракета&nbsp;ATACMS

Ранее в марте губернатор сообщил, что в городе Сельцо Брянской области обнаружили обломки ракеты ATACMS. Богомаз уточнил, что ракету сбили силы ПРО во время одной из попыток ВСУ атаковать регион. Взрывотехники Росгвардии и Минобороны обезвредили найденную часть оружия.

ATACMS является управляемой баллистической ракетой класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Александр Богомаз пожар дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
В Брянской области обнаружили и обезвредили обломки ракеты ATACMS
Политика
Брянский губернатор сообщил о массированной атаке с применением дронов
Политика
За ночь ПВО сбила четыре дрона над Крымом и Брянской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Станут ли впервые два россиянина чемпионами UFC. Главное о бое АнкалаеваСпорт, 00:00
Криптобиржа назвала себя шахматной фигурой после блокировки активов в СШАФинансы, 07 мар, 23:56
Reuters узнал о проработке смягчения санкций США против энергетики РоссииПолитика, 07 мар, 23:36
Минобороны сообщило о перехвате 43 украинских дроновПолитика, 07 мар, 23:24
Брянский губернатор сообщил о пожаре на предприятии после атаки дронаПолитика, 07 мар, 23:18
Во втором за вечер российском аэропорту приостановили полетыОбщество, 07 мар, 23:05
Мишустин уволил замминистра энергетики БондаренкоПолитика, 07 мар, 23:02
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
CNN узнал, что США продолжают делиться разведданными с УкраинойПолитика, 07 мар, 22:49
Аэропорт Волгограда приостановил полеты «для обеспечения безопасности»Политика, 07 мар, 22:35
Telegram ввел платные сообщенияТехнологии и медиа, 07 мар, 22:30
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 07 мар, 22:22
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛСпорт, 07 мар, 22:12
Зеленский заявил о самой интенсивной работе с командой Трампа насчет мираПолитика, 07 мар, 22:06
Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»Политика, 07 мар, 22:04