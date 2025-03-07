Брянский губернатор сообщил о пожаре на предприятии после атаки дрона

Брянский губернатор сообщил, что дроны атаковали перерабатывающее предприятие в Стародубе. Есть пострадавшая, жильцов близлежащих домов эвакуировали

После атаки реактивного дрона ВСУ загорелось производственное помещение перерабатывающего предприятия в городе Стародубе в Брянской области, из близлежащих домов эвакуированы жители, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ нанесли удар шестью реактивными БпЛА по территории города Стародуб <...> На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение», — написал он в своем телеграм-канале.

Богомаз также уточнил, что местная жительница получила осколочные ранения, ее госпитализировали.

Ранее в марте губернатор сообщил, что в городе Сельцо Брянской области обнаружили обломки ракеты ATACMS. Богомаз уточнил, что ракету сбили силы ПРО во время одной из попыток ВСУ атаковать регион. Взрывотехники Росгвардии и Минобороны обезвредили найденную часть оружия.

ATACMS является управляемой баллистической ракетой класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.