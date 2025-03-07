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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Волгограда приостановил полеты «для обеспечения безопасности»

Росавиация: в аэропорту Волгограда ограничены прием и отправка рейсов
Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения ввели в 21:54 мск для обеспечения безопасности полетов
Международный аэропорт Волгоград
Международный аэропорт Волгоград (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены в 21:54 мск «для обеспечения безопасности полетов», уточнил Кореняко.

Согласно данным с табло волгоградского аэропорта задерживается вылет рейса в Шарм-эш-Шейх, изначально запланированный на 20:35. Отправление ожидается в 3:30. Также задерживается прибытие рейса из этого города — самолет должен был приземлиться в 19:05, на данный момент он ожидается в 2:30.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне военной операции. Как правило, это связано с атаками беспилотников.

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Ранее, 2 марта, «для обеспечения безопасности» ограничения на полеты были введены в аэропорту Грозного. Ограничения действовали чуть меньше часа.

В аэропорту Волгограда ограничения в последний раз вводились утром 15 февраля.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Волгоград приостановка полетов беспилотники Росавиация
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