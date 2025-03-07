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Минюст внес в реестр иноагентов «экс-агента КГБ» и исключил «Викимедиа»

Сергей Жирнов
Сергей Жирнов (Фото: SergueiJirnov / X)

Минюст опубликовал обновленный список иноагентов, в него включены пять физлиц, среди которых называющий себя «бывшим шпионом КГБ» блогер Сергей Жирнов.

Также в список внесены:

  • рассказывающий о Грузии блогер Николай Левшиц;
  • депутат из города Вырица в Ленобласти Антон Климов;
  • журналист абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг;
  • журналист Василий Гатов.

Из списка исключены ООО «Вольные люди» и «Викимедиа РУ».

На YouTube-канал Жирнова, где он описывает себя как бывший агент КГБ и Службы внешней разведки России (СВР), подписаны около 150 тыс. человек. Он часто давал интервью украинским телеканалам. The Sun пишет, что Жирнов уехал из России во Францию в 2001 году, в КГБ он служил с 1984-го и был знаком с президентом Владимиром Путиным.

У Левшица есть телеграм-канал, в котором более 112 тыс. подписчиков, он подробно пишет о жизни в Грузии на русском — новостях, законах, мероприятиях, транспорте и т. д.

Климов пишет в своем телеграм-канале, что он депутат из поселка городского типа Вырица Гатчинского района Ленинградской области, член КПРФ. Но в списке депутатов на сайте администрации Вырицы его нет.

Хашиг — журналист «Чегемской правды», политолог и общественный деятель, с том числе освещал прошедшие в Абхазии в феврале президентские выборы.

На странице Гатова в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), говорится, что он работал во многих российских СМИ: среди них «РИА Новости», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты», РЕН ТВ и др. Занимается медиааналитикой.

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