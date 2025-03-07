Минюст внес в реестр иноагентов «экс-агента КГБ» и исключил «Викимедиа»
Минюст опубликовал обновленный список иноагентов, в него включены пять физлиц, среди которых называющий себя «бывшим шпионом КГБ» блогер Сергей Жирнов.
Также в список внесены:
- рассказывающий о Грузии блогер Николай Левшиц;
- депутат из города Вырица в Ленобласти Антон Климов;
- журналист абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг;
- журналист Василий Гатов.
Из списка исключены ООО «Вольные люди» и «Викимедиа РУ».
На YouTube-канал Жирнова, где он описывает себя как бывший агент КГБ и Службы внешней разведки России (СВР), подписаны около 150 тыс. человек. Он часто давал интервью украинским телеканалам. The Sun пишет, что Жирнов уехал из России во Францию в 2001 году, в КГБ он служил с 1984-го и был знаком с президентом Владимиром Путиным.
У Левшица есть телеграм-канал, в котором более 112 тыс. подписчиков, он подробно пишет о жизни в Грузии на русском — новостях, законах, мероприятиях, транспорте и т. д.
Климов пишет в своем телеграм-канале, что он депутат из поселка городского типа Вырица Гатчинского района Ленинградской области, член КПРФ. Но в списке депутатов на сайте администрации Вырицы его нет.
Хашиг — журналист «Чегемской правды», политолог и общественный деятель, с том числе освещал прошедшие в Абхазии в феврале президентские выборы.
На странице Гатова в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), говорится, что он работал во многих российских СМИ: среди них «РИА Новости», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты», РЕН ТВ и др. Занимается медиааналитикой.
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