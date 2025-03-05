Дума поддержала в первом чтении новые нормы против иноагентов

Законопроект устанавливает новые штрафы за неповиновение Минюсту, увеличивает штрафы за отсутствие маркировки иноагента и вводит их за неправильную маркировку. Дума приняла его в первом чтении

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих положение людей и организаций, признанных иноагентами, и вводящих новые штрафы за неисполнение требований Минюста, передает корреспондент РБК.

В пакете два законопроекта. Один из них вносит изменения в КоАП. В нем предлагается прописать новые штрафы за невыполнение требований «должностного лица органа, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства» в области иноагентов, то есть Минюста (для физлиц будут предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.).

Помимо этого, предлагается увеличить штраф за отсутствие маркировки иноагента (с 10–30 тыс. до 30–50 тыс. руб.) и расширить действие соответствующей статьи на случаи, когда маркировка не соответствует утвержденной форме. Также депутаты предложили ввести возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности, если правонарушение было совершено за пределами России.

Еще один законопроект вносит изменения, касающиеся иноагентов, в сфере образования и просвещения. Им предлагается запретить вести просветительскую и образовательную деятельность (сейчас она запрещена только в отношении детей, это упоминание планируется убрать). Кроме того, в законопроекте есть положение о том, что у образовательной организации будут отбирать лицензию, если ее признают иноагентом.

С 1 марта вступила в силу норма, обязывающая иноагентов хранить доходы, полученные в России, на специальном рублевом счете. Речь идет о доходах от использования результатов интеллектуальной деятельности, от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, доходах в виде процентов по вкладам или дивидендов. Пользоваться деньгами можно будет после снятия статуса иноагента.

Опрошенные РБК юристы называли принятые нормы неконституционными и указывали, что они могут привести к дискриминации собственников.