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Военная операция на Украине ,  
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Вопрос о замене помощи США вызвал «оглушительное молчание» на саммите ЕС

Politico: на саммите ЕС ответили молчанием на вопрос о замене помощи США Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christian Hartmann / Reuters
Фото: Christian Hartmann / Reuters

На закрытых переговоров лидеров ЕС на саммите в Брюсселе 6 марта поднимался вопрос о том, сможет ли Евросоюз компенсировать Украине прекращение военной помощи и предоставление разведданных со стороны США, пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом дискуссии.

Вопрос был поднят премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом: «Сможем ли мы действовать в одиночку?»

«Ответом было оглушительное молчание», — передает издание.

Как отмечает Politico, страны ЕС пообещали Украине больше финансовой и военной поддержки, чем оказывали США с начала военной операции в 2022 году. В частности, в 2025 году запланировано выделение около €30 млрд в виде кредитов, обеспеченных замороженными активами России.

Однако, по словам европейского дипломата, говорившего на условиях анонимности, переговоры по Украине продолжались примерно 15 минут, большую часть саммита, продлившегося десять часов, заняло обсуждение вопросов обороны стран ЕС.

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