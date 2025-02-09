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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о тупике из-за поставок самолетов Mirage Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 (Фото: Dr Ajay Kumar Singh / Shutterstock)

Поставки французских самолетов Mirage на Украину осложняют ситуацию с конфликтом Москвы и Киева, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима», — сказала Захарова.

Дипломат назвала украинского президента Владимира Зеленского «несносным ребенком», которого своими действиями создали западные страны. Власти Украины требуют все больше средств и оружия от европейских государств на фоне зашедшей в тупик ситуации в зоне боевых действий, добавила Захарова.

Первые истребители Mirage прибыли на Украину
Политика
Истребитель Mirage 2000

В начале февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые самолеты Mirage уже находятся на территории Украины. Перед этим украинские летчики прошли обучение на территории Франции.

Сроки поставок самолетов переносились несколько раз. Изначально французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что их поставят до конца 2024 года, после завершения программы обучения пилотов. Но в октябре Лекорню заявил, что Украина получит эти машины в первой половине 2025 года

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Военная операция на Украине Мария Захарова Франция
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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