В Румынии задержали 101-летнего генерала из «команды Влада Цепеша»

В Румынии 101-летнего генерала задержали по делу о подготовке госпереворота

Шестерых граждан Румынии задержали по подозрению в подготовке госпереворота, среди них — 101-летний генерал-майор в отставке. В рамках дела два российских дипломата объявлены персонами нон грата

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

В Румынии задержали шестерых граждан страны по подозрению в подготовке госпереворота и создании организованной преступной группы, сообщает румынское управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

Пятеро подозреваемых составляли преступную группировку с 2023 года, в 2024-м к ним присоединился еще один фигурант. Организация «сложилась по типу структуры военного типа, с эшелонами руководящего состава (генерального штаба) и исполнительного персонала», представленного одним из подозреваемых — генерал-майором в отставке, говорится в сообщении.

«[Подозреваемые] предприняли шаги по проведению переговоров с внешними политико-военными факторами об уходе Румынии из военного альянса, частью которого она является, отмене нынешнего конституционного порядка, роспуске политических партий, установке нового правительства, состоящего из членов организации, занимающих должности министров, отстранении всех сотрудников от государственных учреждений, принятии новой конституции, изменении названия страны, флага и гимна», — считают в DIICOT.

Кроме того, члены группы неоднократно вступали в контакт с «агентами иностранной державы» как на территории Румынии, так и России, считают в ведомстве. По его данным, в январе двое фигурантов посещали Москву, где «вступили в контакт с людьми, желающими поддержать шаги организации по захвату государственной власти в Румынии».

Прокуроры DIICOT ходатайствуют о заключении под стражу четверых фигурантов и о домашнем аресте для двоих задержанных.

Digi24 называет задержанных членами «команды Влада Цепеша» и пишет, что среди фигурантов дела — 101-летний генерал-майор в отставке Раду Теодору, известный своими антисемитскими высказываниями.

Влад III, также известный как Влад Цепеш или Влад Дракула — в XV веке был правителем княжества Валахия (на территории современной Румынии). Послужил прототипом для персонажа-вампира из романа Брэма Стокера «Дракула».

Румынская разведывательная служба (SRI) в свою очередь заявила, что члены группировки «активно обращались за поддержкой к сотрудникам российского посольства». В рамках этого дела двое российских дипломатов были признаны персонами нон грата в Румынии, отмечает SRI, утверждая, что они «осуществляли разведывательную деятельность в областях, представляющих стратегический интерес, и поддерживали антиконституционные начинания группы».

5 марта МИД Румынии сообщил, что персонами нон грата в стране объявлены военный атташе при российском посольстве в Бухаресте и его заместитель. Российское посольство назвало решение необоснованным и пообещало ответные меры.

Digi24 тогда отмечал, что заместитель военного атташе в Румынии Евгений Игнатьев фигурирует в деле Мариана Мотоку, сторонника бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, которого называли пророссийским политиком.

Джорджеску победил в первом туре выборов в ноябре, набрав 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты из-за «очевидных нарушений». Политика задержали в конце февраля. Его обвинили в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка и др.