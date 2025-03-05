Российского военного атташе в Румынии объявили персоной нон грата
Власти Румынии объявили персонами нон грата военного атташе при российском посольстве в Бухаресте и его заместителя, сообщает МИД республики.
В ведомстве заявили, что причиной стали действия, «противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».
Российское посольство назвало решение необоснованным и пообещало ответные меры.
Должность военного, военно-воздушного и военно-морского атташе России занимает полковник Александр Чуприна, его зам — Евгений Игнатьев. Имя Чуприны фигурировало в сообщении МИДа от 20 февраля о мероприятиях в посольстве. В то же время на сайте посольства военным атташе назван Виктор Маковский.
Румынские издания Digi24 и Spotmedia пишут, что имя Игнатьева фигурирует в деле Мариана Мотоку, сторонника бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, которого называли пророссийским политиком. В первом туре выборов в ноябре он набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты из-за «очевидных нарушений».
Джорджеску задержали 26 февраля, когда он собирался подать документы для участия в повторных выборах, назначенных на май. Как сообщила Генпрокуратура Румынии, политика обвинили в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка и др.
Российская Служба внешней разведки заявила, что за преследованием Джорджеску стоит руководство ЕС. Румынский МИД назвал эти выводы необоснованными.
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