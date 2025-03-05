Российского военного атташе в Румынии объявили персоной нон грата

МИД Румынии предписал покинуть страну российскому военному атташе и его заместителю. Имя последнего фигурирует в деле сторонника экс-кандидата в президенты Джорджеску, пишут СМИ. Посольство России назвало решение необоснованным

Здание посольства России в Бухаресте, Румыния (Фото: Николай Морозов / ТАСС)

Власти Румынии объявили персонами нон грата военного атташе при российском посольстве в Бухаресте и его заместителя, сообщает МИД республики.

В ведомстве заявили, что причиной стали действия, «противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Российское посольство назвало решение необоснованным и пообещало ответные меры.

Должность военного, военно-воздушного и военно-морского атташе России занимает полковник Александр Чуприна, его зам — Евгений Игнатьев. Имя Чуприны фигурировало в сообщении МИДа от 20 февраля о мероприятиях в посольстве. В то же время на сайте посольства военным атташе назван Виктор Маковский.

Румынские издания Digi24 и Spotmedia пишут, что имя Игнатьева фигурирует в деле Мариана Мотоку, сторонника бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, которого называли пророссийским политиком. В первом туре выборов в ноябре он набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты из-за «очевидных нарушений».

Джорджеску задержали 26 февраля, когда он собирался подать документы для участия в повторных выборах, назначенных на май. Как сообщила Генпрокуратура Румынии, политика обвинили в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка и др.

Российская Служба внешней разведки заявила, что за преследованием Джорджеску стоит руководство ЕС. Румынский МИД назвал эти выводы необоснованными.