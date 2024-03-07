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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле-мае
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, в нем говорится, что они будут отправлены в запас в «апреле-мае» 2024 года.

Закон предусматривает демобилизацию военнослужащих, находившихся на срочной службе на момент начала военных действий с Россией в феврале 2022 года.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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