Зеленский подписал указ о демобилизации срочников
Президент Украины Владимир Зеленский Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, в нем говорится, что они будут отправлены в запас в «апреле-мае» 2024 года.
Закон предусматривает демобилизацию военнослужащих, находившихся на срочной службе на момент начала военных действий с Россией в феврале 2022 года.
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