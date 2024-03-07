Журналиста Александра Кушнаря объявили в розыск по уголовной статье

Кушнарь — главный редактор издания Newsader и бывший сотрудник «Радио Свобода». Он неоднократно критиковал действия российских властей и выступал с призывами передавать ВСУ больше западного оружия

Александр Кушнарь (признан Минюстом иноагентом) (Фото: aleksandrkushnar / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналист Александр Кушнарь (признан Минюстом иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. В связи с чем журналиста объявили в розыск, в полиции не уточнили.

Кушнарь — главный редактор новостного сайта Newsader, бывший сотрудник признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода». Неоднократно выступал с поддержкой антироссийских санкций, а также с призывами передавать ВСУ больше западного оружия и убивать российских военных. Иноагентом его признали в сентябре 2022 года.





Сам Кушнарь в своем телеграм-канале заявил, что он не русский, а этнический украинец. «С таким же успехом меня могут разыскивать власти КНДР и Ирана. <...> Они существенно облегчили мне возможность отказа от российского гражданства», — добавил он.