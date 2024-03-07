Журналиста Александра Кушнаря объявили в розыск по уголовной статье
Журналист Александр Кушнарь (признан Минюстом иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. В связи с чем журналиста объявили в розыск, в полиции не уточнили.
Кушнарь — главный редактор новостного сайта Newsader, бывший сотрудник признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода». Неоднократно выступал с поддержкой антироссийских санкций, а также с призывами передавать ВСУ больше западного оружия и убивать российских военных. Иноагентом его признали в сентябре 2022 года.
Сам Кушнарь в своем телеграм-канале заявил, что он не русский, а этнический украинец. «С таким же успехом меня могут разыскивать власти КНДР и Ирана. <...> Они существенно облегчили мне возможность отказа от российского гражданства», — добавил он.
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