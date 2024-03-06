РАН отозвала награду у философа Юлии Синеокой после признания иноагентом

Юлия Синеокая в честь 300-летия РАН, как и другие члены академии, была награждена памятной медалью. Юбилей отмечали 8 февраля, 16-го философа признали иноагентом

Юлия Синеокая (признана Минюстом иноагентом) (Фото: prof-ras.ru)

Российская академия наук (РАН) исключила из списка награжденных памятной медалью в честь 300-летия учреждения философа Юлию Синеокую (признана Минюстом иноагентом), сообщил депутат Госдумы Роман Терюшков (фракция «Единая Россия») со ссылкой на ответ академии на его запрос.

«Впечатлен оперативностью и внимательным подходом [председателя РАН] Геннадия Яковлевича Красникова к ситуации», — отметил парламентарий.

РБК направил запрос в пресс-службу РАН и обратился за комментарием к Юлии Синеокой.

Синеокая — автор более 170 научных работ. С 2015 года входила в координационный совет профессоров РАН, а в 2019 году была избрана членом-корреспондентом РАН. Лауреат золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний «Научные достижения России» в номинации «Гуманитарные и общественные науки» (2016). В феврале 2022 года уехала во Францию. В Париже основала «Независимый институт философии».

Распоряжение о награждении Синеокой вместе с еще почти двумя тысячами ученых было подписано 17 января. Само 300-летие отмечалось 8 февраля. В списке иноагентов философ оказалась восемь дней спустя.

Минюст утверждает, что она выступала против специальной военной операции на Украине и распространяла материалы иноагентов. Вместе с ней 16 февраля перечень иноагентов пополнился бизнесменом Олегом Тиньковым, актером Никитой Кукушкиным, литературным критиком Анной Наринской и правозащитником Асланом Арцуевым.



Терюшков заявил, что на следующей неделе в Думе будут обсуждать предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о запрете на выплаты вознаграждений по авторским и смежным правам иноагентам творческих профессий. Терюшков призвал лишить выплат и ученых-иноагентов.

Он отметил, что Синеокая, имея статус члена-корреспондента РАН, получает выплаты из российского бюджета. Терюшков сообщил, что направил Красникову запрос по поводу ограничения выплат Синеокой, а также призвал поднять «вопрос исключения из членов Российской академии наук тех, кто признан иноагентом».