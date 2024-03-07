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Политика ,  
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Hürriyet узнала о планах Турции провести операцию против курдов в Ираке

Hürriyet: Турция проведет операцию против курдов на севере Ирака
Эрдоган пообещал, что этим летом Турция «окончательно решит вопросы безопасности» на границе с Ираком. По данным Hürriyet, Анкара достигла договоренностей о начале операции с иракскими властями
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Турецкие военные намерены провести масштабную наземную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) в Ираке, говорится в статье колумниста Hürriyet Абдулкадира Сельви.

О намерении Турции «разгромить» РПК накануне также написала Yeni Şafak; по данным газеты, в рамках подготовки к операции Анкара активизировала дипломатические контакты с Ираком, Ираном, США и Россией. Власти Ирака в ходе переговоров «выразили недовольство террористической организацией РПК», писало издание.

По данным Hürriyet, военные действия будут идти в том же районе на севере Ирака, где в 2022 году прошла турецкая операция «Коготь-Замок» против РПК. Перед их началом Анкара достигла соглашения с Багдадом и Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, ожидается, что на определенном этапе операции они окажут Анкаре военную поддержку. Турецкая сторона рассчитывает, что в результате от террористов получится закрыть все 378 км границы с Ираком, пишет издание.

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Фото:Cagla Gurdogan / Reuters

5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этим летом страна рассчитывает «окончательно решить вопросы безопасности на границе с Ираком». «Мы продолжаем решительно бороться с терроризмом, несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся внутри и за пределами наших границ», — сказал он, добавив, что Турция также намерена создать коридор безопасности глубиной 30–40 км у границы с Сирией.

РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Анкара ведет вооруженный конфликт с курдами с 1984 года. За время противостояния, по оценке International Crisis Group, погибли от 30 тыс. до 40 тыс. человек. РПК регулярно совершала нападения на территории Турции, отмечает CNBC; в частности, она взяла на себя ответственность за взрыв у здания МВД в Анкаре в октябре 2023 года.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция Ирак Рабочая партия Курдистана Реджеп Тайип Эрдоган
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