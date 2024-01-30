В Тульской области сбили беспилотник

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Cредства противовоздушной обороны cбили беспилотник в Тульской области, сообщает министерство по региональной безопасности.

«Утром 30 января средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры на месте падения обломков нет.

Утром 30 января Минобороны сообщило, что над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями были сбиты БПЛА. В целом средства ПВО перехватили 21 дрон самолетного типа.

Над Крымом сбили 11 беспилотников. Один из них уничтожили над акваторией в районе Бельбека, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также добавил, что все службы были «приведены в состояние боевой готовности».

Над Брянской областью перехватили три дрона. О двух из них губернатор Александр Богомаз сообщил ночью, о последнем, сбитом над Навлинским районом, написал утром. В Калужской области системы ПВО перехватили один беспилотник. Губернатор Владислав Шапша уточнил, что обломки сбитого на окраине столицы региона БПЛА упали на крышу технической постройки. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания не было.