Лукашенко поручил провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку»

Белорусский президент пообещал вычислить и вычистить всех, кто готов стать пособником противника, «как в 1941 году»

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще до попытки на аэродроме под Минском взорвать российский самолет-разведчик А-50 поручил провести по всей стране «жесточайшую зачистку», сообщает агентство БелТА.

«Они сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, «Шмайссер» на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти», — заявил белорусский президент.

«Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант, если они придут сами. Руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества», — пригрозил Лукашенко.

Он также сообщил, что сейчас на территории Белоруссии задержаны более 20 человек, причастных к попытке диверсии против российского самолета под Минском. «Остальные прячутся там», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент сообщил о провале операции по уничтожению на территории страны российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По его словам, она была разработана Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). Лукашенко заявил, что непосредственный исполнитель, имеющий паспорта России и Украины, задержан.