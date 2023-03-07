Лукашенко поручил провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 06 мар, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 06 мар, 16:10
Для души, дома и красоты: пять идей подарков РБК Стиль, 15:07
Названы регионы — лидеры по росту спроса на посуточную аренду Недвижимость, 15:05
В России выявили схему мошенничества с «государственной криптовалютой» Крипто, 15:04
Что такое light industrial и стоит ли инвестировать в такую недвижимость РБК Недвижимость, 15:02
Лукашенко обвинил Киев в атаке на аэродром в Энгельсе Политика, 15:00
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ Спорт, 14:54
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 14:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Лукашенко исключил втягивание Белоруссии в конфликт после попытки теракта Политика, 14:51
Путин поручил выделить ₽8 млрд на строительство модульных отелей в России Недвижимость, 14:50
Путин рассказал Грефу о суверенизации России Политика, 14:46
Уволили работника с нарушением: два способа выйти из ситуации Pro, 14:43
Лукашенко поручил провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» Политика, 14:43
Названа единственная страна Азии, голосовавшая против перехода ФШР Спорт, 14:42
Польша сообщила о прибытии на Украину первых «Леопардов» и «Патриотов» Политика, 14:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко поручил провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку»

Александр Лукашенко поручил провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку»
Белорусский президент пообещал вычислить и вычистить всех, кто готов стать пособником противника, «как в 1941 году»
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще до попытки на аэродроме под Минском взорвать российский самолет-разведчик А-50 поручил провести по всей стране «жесточайшую зачистку», сообщает агентство БелТА.

«Они сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, «Шмайссер» на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти», — заявил белорусский президент.

«Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант, если они придут сами. Руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества», — пригрозил Лукашенко.

Он также сообщил, что сейчас на территории Белоруссии задержаны более 20 человек, причастных к попытке диверсии против российского самолета под Минском. «Остальные прячутся там», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент сообщил о провале операции по уничтожению на территории страны российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По его словам, она была разработана Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). Лукашенко заявил, что непосредственный исполнитель, имеющий паспорта России и Украины, задержан.

Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Александр Лукашенко Белоруссия зачистка

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко заявил о провале операции СБУ и ЦРУ по подрыву российского А-50
Политика
Новые приговоры: что стало с противниками Лукашенко
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии у Киева иного пути, кроме мирного договора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter