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В Сербии назвали срок начала строительства ветки «Турецкого потока»
Строительство нитки газопровода для российского газа через Сербию начнется в апреле, заявил сербский министр Александр Антич. Ранее РБК сообщал, что строительные работы по возведению продолжения «Турецкого потока» уже начались
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Правительство Сербии приняло окончательное решение о начале строительства газопровода, который должен пройти через территорию страны от Болгарии до Венгрии. Об этом рассказал журналистам министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич, сообщает местное издание Kurir.

Заказчиком строительства газопровода выступает компания Gastrans d.o.o. Novi Sad (51% принадлежит «Газпрому», 49% — «Сербиягазу»). Протяженность участка составит 400 км, мощность — 13,88 млрд куб. м в год.

Газопровод, который пройдет через Сербию, станет продолжением газопровода «Турецкий поток». Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июле прошлого года допускал, что одна из ниток «Турецкого потока» может быть проложена через Болгарию, Сербию и Венгрию, что позволит поставлять российский газ в европейские страны.

Ориентировочный срок поставок газа по этому маршруту — начало 2020 года.

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Подрядчик «Газпрома» самостоятельно достроит «Турецкий поток» в Сербии

В феврале РБК сообщал, что крупный контракт на строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» в Сербии «Газпром» отдал собственному подрядчику — компании «Газстройпром». Работы по строительству уже начались, чтобы закончить стройку в срок, — «как это обычно у нас и бывает», отметил собеседник РБК. По его словам, строит газопровод инжиниринговая «дочка» «Газстройпрома» — СГК-1. О том, что в Сербию перебрасывают людей и технику «Газстройпрома», говорил и второй источник РБК.

Маршрут газопровода Сербия — Болгария — Венгрия практически повторяет путь газопровода «Южный поток»: несколько лет назад Россия пыталась проложить этот трубопровод по дну Черного моря, но не смогла из-за давления США и отказа Болгарии выдать разрешение на строительство в декабре 2014 года.

Президент России Владимир Путин в январе оценивал объем инвестиций для Сербии на строительство этого газопровода в 1,4 млрд руб.

Автор: Наталья Демченко
Теги: газопровод, «Турецкий поток», Сербия
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