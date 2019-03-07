В Сербии назвали срок начала строительства ветки «Турецкого потока»

Правительство Сербии приняло окончательное решение о начале строительства газопровода, который должен пройти через территорию страны от Болгарии до Венгрии. Об этом рассказал журналистам министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич, сообщает местное издание Kurir.
Заказчиком строительства газопровода выступает компания Gastrans d.o.o. Novi Sad (51% принадлежит «Газпрому», 49% — «Сербиягазу»). Протяженность участка составит 400 км, мощность — 13,88 млрд куб. м в год.
Газопровод, который пройдет через Сербию, станет продолжением газопровода «Турецкий поток». Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июле прошлого года допускал, что одна из ниток «Турецкого потока» может быть проложена через Болгарию, Сербию и Венгрию, что позволит поставлять российский газ в европейские страны.
Ориентировочный срок поставок газа по этому маршруту — начало 2020 года.