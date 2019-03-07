Берлин сообщил о предотвращении попытки ареста Гуаидо

По словам главы МИД ФРГ, это планировалось сделать в аэропорту Каракаса по возвращении лидера венесуэльской оппозиции в страну, но послы иностранных государств в Венесуэле помешали этому

Хуан Гуаидо (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Присутствие иностранных дипломатов помогло предотвратить арест Хуана Гуаидо, лидера венесуэльской оппозиции, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, в начале этой недели в аэропорту Каракаса. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Associated Press.

События разворачивались в минувший понедельник по возвращению Гуаидо в Венесуэлу после поездки по нескольким латиноамериканским странам. Сначала Гуаидо побывал в Колумбии, где находится гуманитарная помощь для Венесуэлы, а затем посетил Бразилию и Парагвай. Сам Гуаидо, будучи за границей, рассказывал, что ему и членам его семьи поступают угрозы, в том числе угрозы ареста.

По словам Мааса, он лично попросил посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера присоединиться к послам других стран в аэропорту Каракаса в понедельник. Глава МИД ФРГ пояснил, что «была информация, что он [Гуаидо] должен был быть там арестован». «Я думаю, что присутствие различных послов способствовало предотвращению этого ареста», — добавил он.