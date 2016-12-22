Штаб Грудинина решил не отдавать эфирное время другим кандидатам

Штаб кандидата от КПРФ Павла Грудинина решил не отказываться от эфирного времени на телеканалах, хотя тот решил больше не участвовать в дебатах. Отказаться от эфира в пользу других кандидатов Грудинина просила глава ЦИК Памфилова

Павел Грудинин (Фото: Вадим Массалимов / ТАСС)

КПРФ не отдаст время

Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, выдвинутый на президентские выборы от партии КПРФ, не будет отказываться от эфирного времени на федеральных телеканалах, хотя не планирует дальше участвовать в предвыборных дебатах. Об этом РБК рассказал Вячеслав Тетекин, главный политический советник председателя ЦК партии Геннадия Зюганова, возглавляющего избирательный штаб Грудинина.

В среду, 7 марта, с таким предложением к штабу кандидата от КПРФ публично обратилась председатель ЦИК Элла Памфилова. «Ушел один из кандидатов и не будет участвовать [в дебатах], значит надо делить время, — пояснила она. — Если для него это принципиальная позиция, [если он] не считает нужным ходить на дебаты, я сейчас обращаюсь к Павлу Николаевичу Грудинину, тогда, наверное, честнее отдать это время другим кандидатам». В этом случае другие участники гонки смогут поделить его эфирное время между собой, уточнила Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Никакого практического смысла в предложении председателя ЦИК нет и Грудинин не станет отдавать эфирное время, заявил РБК Тетекин. По его словам, претензии коммунистов связаны с нежеланием ЦИК выстроить приемлемый формат дебатов. «Это эфирное время кандидата в президенты, которым он волен как захочет распоряжаться: например, заранее поздравил женщин с 8 Марта. Ранее он решил лично не участвовать в дебатах, но полностью от времени не отказывался, и такое решение штабом не будет принято, — объяснил Тетекин РБК. — Более того, согласно избирательному законодательству вместо Грудинина в дебатах выступают доверенные лица; думаю, ярость наших недругов связана с их блестящими выступлениями».

Ранее, 1 марта, в эфире «Первого канала» Грудинин заявил, что не будет больше лично участвовать в дебатах. Он обвинил ЦИК и руководство телеканала в том, что они превращают дискуссию «в шоу», и назвал дебаты «базаром» и «криками с места». Это произошло после столкновения между его конкурентами на выборах телеведущей Ксенией Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В телепрограмме Владимира Соловьева Жириновский нецензурно оскорбил телеведущую, а та вылила на него стакан воды. После этого Грудинин появился на дебатах еще один раз, 7 марта. Он поздравил Собчак с наступающим праздником и попросил у нее прощения от «всех мужчин», после чего покинул студию.

Еще раньше, в середине февраля, от участия в дебатах на федеральных телеканалах отказался штаб Владимира Путина. О такой вероятности РБК сообщал в январе.

Скандалы повысили рейтинги дебатов Дебаты кандидатов в президенты в эфире российских каналов пока не пользуются популярностью у зрителей. В среднем программы, показанные вещателями с 28 февраля по 2 марта, посмотрели примерно 1,2 млн жителей мегаполисов старше 18 лет, средний рейтинг в этой аудитории составил 1,9%, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. Наибольшую телеаудиторию привлекли эфиры, в ходе которых Владимир Жириновский и Ксения Собчак оскорбляли друг друга. Дебаты, вышедшие на «России 1» с 23:15 среды 28 февраля по 00:15 мск четверга 1 марта, посмотрели более 2,7 млн совершеннолетних россиян, рейтинг программы в этой аудитории составил 4,5. Аудитория эфира 3 марта со ссорой Жириновского и Собчак, показанного тем же каналом и в том же временном слоте вечернего прайма, составила 2,3 млн россиян, рейтинг — 3,9%. Наименьшее число зрителей в аудитории «все 18+» привлекли дебаты, показанные каналом «ТВ Центр» на европейскую часть России 1 марта с 17:00 до 17:50. Этот выпуск посмотрели всего 229 тыс. человек, рейтинг был равен 0,4%.

Время в эфире

Предвыборные дебаты, в которых по закону должны участвовать кандидаты, начались 27 февраля и закончатся 15 марта, за трое суток до дня голосования. Кандидаты встречаются в эфире пяти федеральных телеканалов («Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России») и трех радиостанций («Радио России», «Маяк» и «Вести FМ»). В ходе жеребьевки ЦИК разыграла между ними 60 часов телевизионного и 36 часов радиоэфира. Дебаты продолжаются с 08:05 до 00:15. Каждый эфир посвящен своей теме — здравоохранению, промышленности, культуре и так далее. Темы дискуссий определяют организаторы, сами телеканалы и радиостанции.

В то же время формат дебатов определяют сами кандидаты, не раз заявляли представители ЦИК. Однако для того, чтобы определить форму дискуссии, им нужно договориться между собой, говорила Памфилова.

Недовольные текущим форматом дебатов (когда в эфире встречаются все кандидаты одновременно) участники гонки приехали на встречу в ЦИК в понедельник, 5 марта. Но договориться им не удалось: Жириновский и Собчак покинули мероприятие до того, как оно закончилось. Телеведущая объяснила журналистам, что хотя она сама хочет «вдумчивые, глубокие дебаты», но «есть люди, которые противостоят этой идее». Кандидатами-спойлерами, выступающими против дебатов в формате «один на один», по ее словам, выступили бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и выдвинутый «Общенародным российским союзом» Сергей Бабурин. В свою очередь Явлинский отверг слова Собчак, что он не поддерживает смену формата дебатов. «В авторитарном политическом режиме дебатов не бывает. То, что есть сейчас, дебатами не является», — говорил Явлинский РБК. В штабах Бабурина и Титова не прокомментировали просьбу РБК ответить на слова Собчак.

Так как кандидаты не смогли прийти к единому решению, ЦИК ограничилась тем, что разослала телеканалам письма с рекомендацией дать участникам гонки самим определять темы дискуссий.

Обязательные дебаты

Пункты 7–8 ст. 52 закона «О выборах президента РФ» запрещают кандидатам не участвовать в дебатах лично, если на то нет уважительной причины. По закону уважительными причинами считаются болезнь или исполнение должностных обязанностей. На первые дебаты на «Радио России» 27 февраля из всех кандидатов лично пришел только Жириновский, остальные прислали доверенных лиц. Лидер ЛДПР остался крайне недоволен этим и отправил соответствующую жалобу в ЦИК.

После встречи с кандидатами 5 марта, которую посетили лично только трое участников гонки — Жириновский, Собчак и Сурайкин, председатель ЦИК Памфилова призвала их участвовать в дебатах без доверенных лиц. Не все кандидаты выполнили ее рекомендацию. 6 марта в эфире разных телеканалов доверенные лица подменяли Грудинина, Титова, Явлинского и Собчак. Остальные участники гонки, за исключением Путина, посетили их сами.

В штабе Явлинского РБК рассказали, что кандидат пропустил эфир из-за того, что был в Грозном на суде над правозащитником Оюбом Титиевым. Возможно, что ему и в дальнейшем придется пропускать дебаты, если «будут дела». «Вообще мы стараемся ходить», — отметили в штабе. Штабы Собчак и Титова не смогли оперативно ответить на вопрос РБК, почему кандидаты пропустили эфиры.

Однако ЦИК не будет наказывать кандидатов за пропуск дебатов. ​«Хотя по закону у нас есть такие полномочия — жестко их администрировать, наших кандидатов, но мы решили, что не будем. Это дело их совести, их ответственности перед избирателями», — заявила Памфилова журналистам.