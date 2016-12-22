Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,94 56,35 EUR Нал. 69,79 69,09 USD Бирж. 56,58 +0,05 EUR Бирж. 69,41 +0,28 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 11749,98 +469,96 MOEX 2288,09 -0,41% RTS 1274,09 -0,41% Brent 68,92 -0,32% DJIA 26017,81 -0,37% Nasdaq 7296,05 -0,03% FTSE 7717,77 +0,22%
В Кремле допустили отказ от участия доверенных лиц Путина в дебатах
Лента новостей
Рашкин потребовал проверить посвященные «Колумбайну» группы «ВКонтакте» 14:01, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 13:47, РБК и МегаФон Министр обороны Турции заявил о начале операции против курдов 13:45, Политика При падении крана в Кирове погиб человек 13:39, Общество СМИ узнали о планах Трампа ускорить перенос посольства в Иерусалим 13:38, Политика В США суд признал американца виновным в убийстве школьника из России 13:37, Общество Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах в организации 13:31, Общество Силовики рассказали о травмах раненых при нападении на школу в Улан-Удэ 13:28, Общество «Ему нужно держать рот на замке»: жители Нью-Йорка о годе Трампа у власти 13:21, Фотогалерея  НПФ «Сафмар» вышел из капитала Промсвязьбанка 13:21, Бизнес В КНДР встречу в Ванкувере сочли попыткой разжечь войну 13:18, Политика Квинси Промес попал в сферу интересов «Саутгемптона» 13:18, Спорт Верховный суд Японии поставил точку в деле «Аум Синрикё» 13:16, Общество В Волгограде задержаны трое участников перестрелки 13:09, Общество Топор и «коктейль Молотова»: что известно о нападении на школу в Бурятии 13:08, Общество Глава МЧС вслед за Путиным окунулся в прорубь на Крещение 13:07, Общество В Госдуме рассказали о предложениях по борьбе с нападениями в школах 13:01, Общество «Транснефть» назвала дату ликвидации аварии на нефтепроводе под Саратовом 13:00, Общество Полиция обыскала офис грозненского «Мемориала» 13:00, Общество Третьего не будет: почему Россия не выйдет из «Минска-2» 12:56, Мнение Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 12:53, РБК и МегаФон Госдума одобрила списание долга Киргизии перед Россией на $240 млн 12:47, Политика СМИ сообщили подробности об отдыхе Порошенко на Мальдивах 12:42, Общество Появилось видео задержания напавшего на школу в Бурятии подростка 12:41, Общество «Движение вверх» первым среди российских фильмов заработал 2 млрд руб. 12:31, Технологии и медиа Госдума приняла закон о «звездах» для гостиниц 12:28, Общество
В Кремле допустили отказ от участия доверенных лиц Путина в дебатах
Выборы президента России, 08:00
0
В Кремле допустили отказ от участия доверенных лиц Путина в дебатах
Владимир Путин может принять решение не отправлять своих доверенных лиц на предвыборные дебаты на федеральных телеканалах. Такой сценарий рассматривается в Кремле и штабе президента. Сам Путин на дебаты также не пойдет
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В Кремле и штабе кандидата Владимира Путина рассматривается вариант, при котором в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах не будет участвовать никто из представителей действующего президента. Об этом РБК рассказал источник, близкий к штабу, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Сам Путин на дебаты не пойдет, решение уже принято, сказали два других источника, близких к Кремлю. По закону вместо кандидата принять участие в предвыборных дебатах могут его доверенные лица. Сейчас обсуждается сценарий, при котором представителей Путина на дебатах на федеральном уровне не будет вообще, уточнил близкий к штабу собеседник РБК.

Оппозиция заявляет о том, что Путина и так слишком много показывают на федеральных каналах, «это якобы создает диспропорцию в освещении деятельности других кандидатов, но невозможно на период предвыборной кампании вообще убрать президента из эфира, поскольку нельзя не информировать граждан о его работе на посту главы государства», говорит один из близких к администрации президента источников РБК. Но при этом «можно убрать прямую агитацию», а именно — не отправлять никого на предвыборные дебаты, добавляет он.

Решение о том, станут ли доверенные лица Путина участвовать в дебатах, будет принято в течение ближайшей недели или двух, сказал источник, близкий к Кремлю. Наиболее вероятен сценарий, при котором в дебатах на федеральном уровне представители главы государства участвовать не станут, но примут участие в дискуссиях на региональных телеканалах, уточнил собеседник РБК.

«С президентами тяжело дружить»: кто стал доверенными лицами Путина Еще 2 фото
Фотогалерея

О том, что Путин не собирается участвовать в дебатах, сообщил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков после встречи президента с руководителями СМИ, которая состоялась 11 января. Глава государства дал понять, что откажется от дебатов, сказал Ремчуков, добавив, что позиция президента, «который по должности постоянно реагирует как на внешние, так и на внутренние проблемы, и так понятна и ясна». Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе сообщил, что Путин попросит об участии в дебатах своих доверенных лиц.

Сам Путин публично еще не высказывал своей позиции относительно участия в дебатах или же участия в них доверенных лиц.

«В штабе Владимира Путина тема дебатов не обсуждается», — заявил РБК пресс-секретарь штаба президента Андрей Кондрашов. Будет встреча Путина с доверенными лицами, и, возможно, тогда и появится какая-то ясность. «Как мы можем говорить об участии или неучастии [президента и его доверенных лиц] в дебатах, если сам кандидат еще не встречался с доверенными лицами?» — добавил Кондрашов.

Путин не идет на дебаты, исходя из логики политической ситуации в стране, что «это не царское дело», и он настолько силен, что участвовать в дебатах с какими-то людьми, пусть даже известными, ему не к лицу, сказал РБК политолог Александр Ивахник. По его мнению, с той же логикой связано и возможное решение не посылать на дебаты доверенных лиц, более того, из-за рисков допустить ошибки в команде президента могут отказаться от дебатов и на региональном уровне.

Политолог связывает решение Путина со ставкой Кремля на «засушенную, без драматизма и возбуждения» избирательную кампанию. По мнению Ивахника, нынешние оппоненты не воспользуются отсутствием президента на дебатах, чтобы резко обвинить его в «трусости», поэтому решение отказаться от дебатов по кампании главы государства не ударит.

Решение Путина не участвовать в дебатах «с технологической точки зрения абсолютно верное и логичное», полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, Путин не просто является политическим тяжеловесом, но давно приобрел имидж «народного лидера», и дебаты с заведомо слабыми оппонентами будут для него несолидными. По той же логике на дебаты могут не пойти и доверенные лица, считает Фетисов. «Штабу президента нет смысла опускаться до уровня своих оппонентов и за счет имени Путина раскручивать их», — уверен Фетисов.

Кандидаты в кандидаты: кто намерен участвовать в выборах президента Еще 20 фото
Фотогалерея

Как Владимир Путин отказывался участвовать в теледебатах

В ходе предвыборной кампании 2000 года Владимир Путин, единственный из всех кандидатов в президенты, отказался от участия в совместных теледебатах с другими претендентами. Так же он поступил и перед следующими президентскими выборами 2004 года. Уже после голосования в марте 2004 года Путин ответил журналистам, что не видит смысла действующему президенту участвовать в теледебатах, так как свои возможности он должен был продемонстрировать за предшествовавшие четыре года в должности президента. Кроме того, глава государства заявил, что участие в теледебатах неинтересно, и отметил, что дебаты для него — «бессмысленная игра либо в поддавки, либо игра, когда один из игроков заранее знает результат».

В 2012 году Владимир Путин также не участвовал в предвыборных дебатах. Решение вызвало критику со стороны других кандидатов, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что для участия в дебатах премьер-министру пришлось бы каждый раз оформлять отпуск. Вместо кандидата в них приняли участие его представители. Так, в дебатах с кандидатом от КПРФ Геннадием Зюгановым вместо Путина участвовал директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, глава Российского медицинского общества Сергей Багненко. Режиссер Никита Михалков как представитель Путина участвовал в дебатах с Ириной Прохоровой, сестрой кандидата в президенты Михаила Прохорова. В дебатах с кандидатом Владимиром Жириновским действовавшего премьер-министра представляла историк и политолог Наталья Нарочницкая, а с представителем Сергея Миронова режиссером Юрием Грымовым вместо Путина дискутировал другой режиссер — Федор Бондарчук.

Ирина Прохорова и Никита Михалков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В 2012 году на принятие решения об участии доверенных лиц Путина в теледебатах повлияли массовые протесты, рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента. Оппоненты власти пытались показать, что она непопулярна, «и этому надо было противостоять», объясняет он. «Необходимо было показать, что у Путина есть массовая поддержка, в том числе среди лидеров общественного мнения. Если бы никто от Путина не участвовал в дебатах, стали бы говорить, что у него нет поддержки, никто не хочет защищать и отстаивать его позиции», — заключил собеседник РБК.

Как попасть на дебаты

Согласно закону «О выборах президента», каждая общероссийская государственная организация телерадиовещания безвозмездно, а также за плату предоставляет время для предвыборной агитации. Объем эфирного времени на федеральных госканалах и радиостанциях должен составлять не менее одного часа в рабочие дни, а на региональных госканалах и радиостанциях — не менее 30 минут в рабочие дни.

Эфирное время, отведенное для дебатов, не уменьшается, в том числе когда принять участие в них может только один участник мероприятия. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в дебатах не позднее чем за пять дней до выхода передачи в эфир. Если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней, то кандидат должен сообщить о своем отказе в день жеребьевки, по итогам которой решается, кто и с кем участвует в дебатах.

Авторы: Наталья Галимова, Александр Атасунцев, Владимир Дергачев.
При участии: Филипп Алексенко.
Главное
Опорный банк для оборонки возглавит Петр Фрадков Финансы
Материалы по теме
ЦИК предупредила о «бессовестно врущих» листовках о «выборах Путина» Политика
Навальный обжаловал отказ в допуске к выборам в Верховном суде Политика
Собчак пожаловалась в Генпрокуратуру на «незаконную агитацию» за Путина Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.