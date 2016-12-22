В Кремле допустили отказ от участия доверенных лиц Путина в дебатах

Владимир Путин может принять решение не отправлять своих доверенных лиц на предвыборные дебаты на федеральных телеканалах. Такой сценарий рассматривается в Кремле и штабе президента. Сам Путин на дебаты также не пойдет

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В Кремле и штабе кандидата Владимира Путина рассматривается вариант, при котором в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах не будет участвовать никто из представителей действующего президента. Об этом РБК рассказал источник, близкий к штабу, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Сам Путин на дебаты не пойдет, решение уже принято, сказали два других источника, близких к Кремлю. По закону вместо кандидата принять участие в предвыборных дебатах могут его доверенные лица. Сейчас обсуждается сценарий, при котором представителей Путина на дебатах на федеральном уровне не будет вообще, уточнил близкий к штабу собеседник РБК.

Оппозиция заявляет о том, что Путина и так слишком много показывают на федеральных каналах, «это якобы создает диспропорцию в освещении деятельности других кандидатов, но невозможно на период предвыборной кампании вообще убрать президента из эфира, поскольку нельзя не информировать граждан о его работе на посту главы государства», говорит один из близких к администрации президента источников РБК. Но при этом «можно убрать прямую агитацию», а именно — не отправлять никого на предвыборные дебаты, добавляет он.

Решение о том, станут ли доверенные лица Путина участвовать в дебатах, будет принято в течение ближайшей недели или двух, сказал источник, близкий к Кремлю. Наиболее вероятен сценарий, при котором в дебатах на федеральном уровне представители главы государства участвовать не станут, но примут участие в дискуссиях на региональных телеканалах, уточнил собеседник РБК.

О том, что Путин не собирается участвовать в дебатах, сообщил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков после встречи президента с руководителями СМИ, которая состоялась 11 января. Глава государства дал понять, что откажется от дебатов, сказал Ремчуков, добавив, что позиция президента, «который по должности постоянно реагирует как на внешние, так и на внутренние проблемы, и так понятна и ясна». Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе сообщил, что Путин попросит об участии в дебатах своих доверенных лиц.

Сам Путин публично еще не высказывал своей позиции относительно участия в дебатах или же участия в них доверенных лиц.

«В штабе Владимира Путина тема дебатов не обсуждается», — заявил РБК пресс-секретарь штаба президента Андрей Кондрашов. Будет встреча Путина с доверенными лицами, и, возможно, тогда и появится какая-то ясность. «Как мы можем говорить об участии или неучастии [президента и его доверенных лиц] в дебатах, если сам кандидат еще не встречался с доверенными лицами?» — добавил Кондрашов.

Путин не идет на дебаты, исходя из логики политической ситуации в стране, что «это не царское дело», и он настолько силен, что участвовать в дебатах с какими-то людьми, пусть даже известными, ему не к лицу, сказал РБК политолог Александр Ивахник. По его мнению, с той же логикой связано и возможное решение не посылать на дебаты доверенных лиц, более того, из-за рисков допустить ошибки в команде президента могут отказаться от дебатов и на региональном уровне.

Политолог связывает решение Путина со ставкой Кремля на «засушенную, без драматизма и возбуждения» избирательную кампанию. По мнению Ивахника, нынешние оппоненты не воспользуются отсутствием президента на дебатах, чтобы резко обвинить его в «трусости», поэтому решение отказаться от дебатов по кампании главы государства не ударит.

Решение Путина не участвовать в дебатах «с технологической точки зрения абсолютно верное и логичное», полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, Путин не просто является политическим тяжеловесом, но давно приобрел имидж «народного лидера», и дебаты с заведомо слабыми оппонентами будут для него несолидными. По той же логике на дебаты могут не пойти и доверенные лица, считает Фетисов. «Штабу президента нет смысла опускаться до уровня своих оппонентов и за счет имени Путина раскручивать их», — уверен Фетисов.

Как Владимир Путин отказывался участвовать в теледебатах

В ходе предвыборной кампании 2000 года Владимир Путин, единственный из всех кандидатов в президенты, отказался от участия в совместных теледебатах с другими претендентами. Так же он поступил и перед следующими президентскими выборами 2004 года. Уже после голосования в марте 2004 года Путин ответил журналистам, что не видит смысла действующему президенту участвовать в теледебатах, так как свои возможности он должен был продемонстрировать за предшествовавшие четыре года в должности президента. Кроме того, глава государства заявил, что участие в теледебатах неинтересно, и отметил, что дебаты для него — «бессмысленная игра либо в поддавки, либо игра, когда один из игроков заранее знает результат».

В 2012 году Владимир Путин также не участвовал в предвыборных дебатах. Решение вызвало критику со стороны других кандидатов, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что для участия в дебатах премьер-министру пришлось бы каждый раз оформлять отпуск. Вместо кандидата в них приняли участие его представители. Так, в дебатах с кандидатом от КПРФ Геннадием Зюгановым вместо Путина участвовал директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, глава Российского медицинского общества Сергей Багненко. Режиссер Никита Михалков как представитель Путина участвовал в дебатах с Ириной Прохоровой, сестрой кандидата в президенты Михаила Прохорова. В дебатах с кандидатом Владимиром Жириновским действовавшего премьер-министра представляла историк и политолог Наталья Нарочницкая, а с представителем Сергея Миронова режиссером Юрием Грымовым вместо Путина дискутировал другой режиссер — Федор Бондарчук.

Ирина Прохорова и Никита Михалков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В 2012 году на принятие решения об участии доверенных лиц Путина в теледебатах повлияли массовые протесты, рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента. Оппоненты власти пытались показать, что она непопулярна, «и этому надо было противостоять», объясняет он. «Необходимо было показать, что у Путина есть массовая поддержка, в том числе среди лидеров общественного мнения. Если бы никто от Путина не участвовал в дебатах, стали бы говорить, что у него нет поддержки, никто не хочет защищать и отстаивать его позиции», — заключил собеседник РБК.