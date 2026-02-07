 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Axios сообщил о риске утраты республиканцами США контроля над Конгрессом

Правящая в США Республиканская партия допускает потерю контроля над обеими палатами конгресса — и над Палатой представителей, и над Сенатом Конгресса США по итогам предстоящих осенью промежуточных выборов, пишет Axios.

В материале говорится, что переход верхней и нижней палат Конгресса под контроль Демократической партии стал бы подлинным «политическим потрясением».

Ведущие стратеги Республиканской партии, говорится в материале, называют «обузой» два вопроса, которые привели к победе Дональда Трампа в 2024 году — иммиграцию и экономику. «Год назад я бы сказал, что мы почти гарантированно получим Сенат. Сегодня я должен сказать, что это гораздо менее очевидно», — сказал один из источников издания.

По итогам выборов 2024 года республиканцы получили не только Белый дом, но и контроль над обеими палатами конгресса.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Конгресс США республиканцы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Reuters сообщил, что Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС Политика, 04:35
В Дагестане опечатали детский сад, где 10 детей отравились угарным газом Общество, 04:27
Белый дом заявил, что Индия закупит у США товаров на $500 млрд Политика, 04:21
Reuters узнал об уверенности Зеленского в победе на выборах Политика, 03:49
Axios сообщил о риске утраты республиканцами США контроля над Конгрессом Политика, 03:45
The Times узнала о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана Политика, 02:58
Госдеп одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн Политика, 02:21
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп подписал указ о пошлинах для торгующих с Ираном стран Политика, 02:12
Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты Политика, 01:56
Один из крупнейших аудиторов снизил зарплату бухгалтеру, угрожая ИИ Технологии и медиа, 01:51
Как в Италии прошла церемония открытия зимней Олимпиады. Фоторепортаж Спорт, 01:43
Символ Милана приговорили к сносу. Чем запомнился стадион «Сан-Сиро» Спорт, 01:34
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15