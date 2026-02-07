Axios сообщил о риске утраты республиканцами США контроля над Конгрессом
Правящая в США Республиканская партия допускает потерю контроля над обеими палатами конгресса — и над Палатой представителей, и над Сенатом Конгресса США по итогам предстоящих осенью промежуточных выборов, пишет Axios.
В материале говорится, что переход верхней и нижней палат Конгресса под контроль Демократической партии стал бы подлинным «политическим потрясением».
Ведущие стратеги Республиканской партии, говорится в материале, называют «обузой» два вопроса, которые привели к победе Дональда Трампа в 2024 году — иммиграцию и экономику. «Год назад я бы сказал, что мы почти гарантированно получим Сенат. Сегодня я должен сказать, что это гораздо менее очевидно», — сказал один из источников издания.
По итогам выборов 2024 года республиканцы получили не только Белый дом, но и контроль над обеими палатами конгресса.
Материал дополняется
