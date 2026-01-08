 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа

Сенат США дал ход резолюции, запрещающей применять армию в Венесуэле
Джек Рид беседует с журналистами после голосования в Сенате по резолюции, запрещающей президенту Дональду Трампу дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса
Джек Рид беседует с журналистами после голосования в Сенате по резолюции, запрещающей президенту Дональду Трампу дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Сенат США в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над резолюцией с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. В поддержку документа проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Как сообщает Fox News, такой исход стал поражением президента Дональда Трампа от его собственной Республиканской партии, поскольку за резолюцию проголосовали несколько его однопартийцев.

Голосование носило процедурный характер.

«Процедурный характер» голосования в Сенате означает, что сенаторы проголосовали не по сути самой резолюции (за или против запрета применения силы в Венесуэле без одобрения конгресса), а по вопросу: дать ли этой резолюции зеленый свет для дальнейшего прохождения и каким будет режим ее рассмотрения.

В ходе подобных голосований Сенат решает, брать ли резолюцию в работу и двигать ли ее дальше. Такое голосование часто называют «предварительным», «ключевым» или «процедурным». Оно показывает, есть ли вообще большинство, готовое обсуждать документ и вывести его на итоговое голосование.

Попытка восстановить полномочия конгресса в сфере военных действий была инициирована сенатором‑демократом Тимом Кейном из Вирджинии. Предложение прошло, несмотря на широкую поддержку действий Трампа большинством республиканцев в Сенате, которые утверждали, что использование президентом армии в Венесуэле было оправданным.

Однако несколько сенаторов-республиканцев в ходе голосования поддержали предложения своих политических противников.

Теперь сенату предстоит еще одно голосование. На этот раз уже с применением порога в 60 голосов, прежде чем решение станет официальным.

Принятие резолюции Кейна фактически прекратит любые дальнейшие военные операции, связанные с Венесуэлой, без явного одобрения конгресса. Это одна из многих попыток двухпартийной группы с момента вступления Трампа в должность в прошлом году вернуть конгрессу право голоса по вопросам применения военной силы.

Сомневавшиеся сенаторы колебались, стоит ли ограничивать Трампа, после закрытого брифинга с представителями администрации по операции «Абсолютная решимость». Так называлась операция по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Их беспокоило не столько само проведение операции, сколько то, что будет дальше — и, в частности, возможны ли дальнейшие военные действия в стране, отмечает Fox News.

Материал дополняется




