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Политика ,  
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Минюст внес в список иноагентов Диму Зицера

Минюст внес в список иноагентов педагога Зицера и журналиста Раевского
Реестр пополнили семь человек: помимо педагога Зицера, это журналисты Абишев, Фохт, Раевский, Сухарев и Новашов, а также блогер Anton S
Дима Зицер
Дима Зицер (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Минюст внес в список иноагентов семь физлиц, говорится на сайте ведомства.

В реестр включены:

  • педагог Дима Зицер (настоящее имя Вадим Зицер);
  • корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Абишев и Елизавета Фохт-Бабушкина;
  • журналисты Андрей Новашов, Владимир Раевский и Дмитрий Сухарев;
  • блогер Антон Суворкин (Anton S).

Основаниями для внесения в реестр названо то, что эти люди выступали против военной операции на Украине, распространяли недостоверные сведения о политике российских властей, данные, создающие негативный образ вооруженных сил страны, и т.д.

Зицер до февраля 2022-го вел еженедельную программу «Любить нельзя воспитывать» на радио «Маяк», после она стала выходить на его YouTube-канале (около 200 тыс. подписчиков). Зицер — основатель школы неформального образования «Апельсин» в Санкт-Петербурге.

Абишев — военный обозреватель Русской службы Би-би-си, Фохт пишет о политике, а также участвует в записи подкастов «Что это было». Ранее Фохт работала в РБК. Глава Всемирной службы Би-би-си Джонатан Манро назвал включение журналистов в реестр попыткой запугать их, редакция оспорит решение Минюста в суде.

Новашов — журналист из Кемеровской области, который сотрудничал с «Тайга.Инфо» и «Сибирь.Реалии» (оба издания признаны Минюстом иноагентами). В 2023-м его осудили за публичное распространение «фейков» об использовании российской армии на восемь месяцев исправительных работ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Раевский вел программу «За обедом» на «Москве24», делал интервью для BURO, GQ, Harper's Bazaar, ведет YouTube-канал (около 100 тыс. подписчиков).

Сухарев занимается журналистскими расследованиями в проекте«Система» от «Радио Свобода» (признано Минюстом России иноагентом, а также нежелательной организацией и запрещено). «Обжаловать буду, маркировку пусть Минюст сам себе ставит. Журналистские расследования продолжу писать, раз такие награды выдают», — сказал РБК Дмитрий Сухарев.

Суворкин — автор YouTube-канала Anton S, в котором рассказывает о «сплетнях русскоязычной блогосферы». У него почти 900 тыс. подписчиков. В декабре 2022-го блогер в стриме рассказывал, что против него открыли дело по статье о дискредитации армии.

РБК обратился за комментарием к Зицеру, Фохт, Абишеву, Раевскому, Новашову, Суворкину, Сухареву.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Минюст иноагенты Би-би-си


 

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