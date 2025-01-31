Минюст внес в список иноагентов Диму Зицера

Реестр пополнили семь человек: помимо педагога Зицера, это журналисты Абишев, Фохт, Раевский, Сухарев и Новашов, а также блогер Anton S

Дима Зицер (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Минюст внес в список иноагентов семь физлиц, говорится на сайте ведомства.

В реестр включены:

педагог Дима Зицер (настоящее имя Вадим Зицер);

корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Абишев и Елизавета Фохт-Бабушкина;

журналисты Андрей Новашов, Владимир Раевский и Дмитрий Сухарев;

блогер Антон Суворкин (Anton S).

Основаниями для внесения в реестр названо то, что эти люди выступали против военной операции на Украине, распространяли недостоверные сведения о политике российских властей, данные, создающие негативный образ вооруженных сил страны, и т.д.

Зицер до февраля 2022-го вел еженедельную программу «Любить нельзя воспитывать» на радио «Маяк», после она стала выходить на его YouTube-канале (около 200 тыс. подписчиков). Зицер — основатель школы неформального образования «Апельсин» в Санкт-Петербурге.

Абишев — военный обозреватель Русской службы Би-би-си, Фохт пишет о политике, а также участвует в записи подкастов «Что это было». Ранее Фохт работала в РБК. Глава Всемирной службы Би-би-си Джонатан Манро назвал включение журналистов в реестр попыткой запугать их, редакция оспорит решение Минюста в суде.

Новашов — журналист из Кемеровской области, который сотрудничал с «Тайга.Инфо» и «Сибирь.Реалии» (оба издания признаны Минюстом иноагентами). В 2023-м его осудили за публичное распространение «фейков» об использовании российской армии на восемь месяцев исправительных работ.

Раевский вел программу «За обедом» на «Москве24», делал интервью для BURO, GQ, Harper's Bazaar, ведет YouTube-канал (около 100 тыс. подписчиков).

Сухарев занимается журналистскими расследованиями в проекте«Система» от «Радио Свобода» (признано Минюстом России иноагентом, а также нежелательной организацией и запрещено). «Обжаловать буду, маркировку пусть Минюст сам себе ставит. Журналистские расследования продолжу писать, раз такие награды выдают», — сказал РБК Дмитрий Сухарев.

Суворкин — автор YouTube-канала Anton S, в котором рассказывает о «сплетнях русскоязычной блогосферы». У него почти 900 тыс. подписчиков. В декабре 2022-го блогер в стриме рассказывал, что против него открыли дело по статье о дискредитации армии.

РБК обратился за комментарием к Зицеру, Фохт, Абишеву, Раевскому, Новашову, Суворкину, Сухареву.