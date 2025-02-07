Путин создал президентский фонд экологических проектов

Президентский фонд будет заниматься разработкой и поддержкой экологических и природоохранных проектов, включая гранты

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«В целях поддержки инициатив граждан, некоммерческих неправительственных организаций, учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, по охране окружающей среды и защите животных постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда экологических и природоохранных проектов», — говорится в документе.

Учредителем станет Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Среди основных целей деятельности фонда перечислены:

всесторонняя поддержка экологических и природоохранных проектов, включая гранты;

разработка и реализация таких проектов;

развитие деятельности в сфере охраны окружающей среды и защиты животных;

организация и поддержка благотворительной и волонтерской деятельности.

Фонд в 2025-2027 годах будет получать гранты президента в размере 1 млрд руб. ежегодно.

В феврале 2024 года Путин в послании Федеральному собранию предложил учредить Фонд экологических и природоохранных проектов. «Для начала совокупный объем его грантов составит 1 млрд руб. в год», — сказал тогда он.

В декабре президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова отчитаться о строительстве мусоросжигающих заводов. «Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали, по переработке отходов, где заводы?» — спросил он. Мантуров ответил, что два завода будут запущены в начале 2025 года, и пообещал пригласить Путина на открытие. «Ладно, на открытие — хорошо. Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить. Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?» — сказал в ответ президент. Он потребовал держать ситуацию под контролем из-за удорожания проектов в связи с инфляцией.